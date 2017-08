Everton - Arriva Sigurdsson per 50 milioni di euro

Gylfi Sigurdsson sta per diventare l'acquisto più costoso nella storia dell'Everton. Il centrocampista Islandese, che oggi è atteso a Liverpool per le visite mediche e la firma sul contratto, costerà alle casse del club Inglese la bellezza di 45 milioni di sterline, ossia circa 50 milioni di euro. Come confermato dal "Telegraph" e accennato prima, l'ormai ex giocatore dello Swansea si sottoporrà alle visite mediche nelle prossime ore e potrà dunque firmare il suo nuovo contratto con i Toffees che proseguono nella loro inarrestabile campagna acquisti dopo gli arrivi, tra gli altri, di Rooney, Pickford, Sandro Ramirez e Klaassen.

Inoltre, Sigurdsson sarà il settimo acquisto più caro di questa sessione estiva di mercato in Premier League. Più costosi di lui sono stati Lukaku, passato dall'Everton al Manchester United per 84 milioni di euro, Morata 65 milioni al Chelsea, Lacazette per 53 milioni di euro all'Arsenal e il trio del Manchester City composto da Mendy, Walker e Bernardo Silva che sono stati pagati dai Citizens rispettivamente 57, 51 e 50 milioni di euro. Il ventisettenne islandese, dunque, lascia lo Swansea dopo quattro stagioni con 128 presenze e 37 gol tra il 2012 e il 2017. Nel mezzo due stagioni al Tottenham con 13 reti realizzate in 82 presenze complessive. Buoni numeri anche con la Nazionale visto che con l'Islanda Sigurdsson ha realizzato 15 reti in 42 presenze.

Adesso la nuova avventura all'Everton con tanta pressione sulle spalle, vista la cifra che i Toffees sborseranno per strapparlo allo Swansea dopo una lunga trattativa durata quasi un mese ma che, tra poche ore, diventerà realtà. Il popolo del Goodison Park, dopo una campagna acquisti di tale portata, è pronto a sognare. A patto che mai abbia smesso...