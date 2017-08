Premier League, Diego Costa nervoso: "Non aspetto a lungo l'Atletico"

L'attaccante brasiliano Douglas Costa, al centro di un intrigo di mercato tra il Chelsea e l'Atletico Madrid che ormai ha rubato i titoli ai maggiori portali d'informazione mondiali, ha rotto il silenzio rilasciando alcune dichiarazioni ad ESPN Brasil. Dall'altra parte del Continente, le sue parole hanno fatto molto rumore. Si è notato un certo nervosismo, in quanto il centravanti brasiliano non sembra aver gradito questo tentennamento da parte del club di Madrid. Anche il Milan nelle scorse settimane ci ha provato, ma ha subito ha mollato la presa virando su Nikola Kalinic.

Queste le sue parole all'emittente brasiliana: "Ho dimostrato di tenere all'Atletico e di voler giocare per loro. Ma se l'Atletico ed il Chelsea non arrivano a un accordo ed il club spagnolo non fa un grande sforzo, non posso continuare a volere un club che non intende fare un grande sacrificio per provare a prendermi. Non so le cifre, non so dire se il Chelsea richiede una cifra alta che l'Atletico non è in grado di pagare, resta il fatto che questa attesa a me non piace. Dura da parecchio, è parecchio snervante, così non va bene. Quello che so è che l'offerta che arriverà al Chelsea sarà superiore a quanto mi pagarono, quindi significa che a loro ho dato qualcosa, sia sotto l'ambito sportivo che anche finanziario".

Nel frattempo, in attesa di ricevere nuove, positive notizie, Diego Costa si allena in Brasile per mantenere una condizione fisica accettabile e non farsi trovare fuori forma nel caso in cui venisse chiamato dall'Atletico Madrid o da un'altra squadra. Al momento però l'unico team che sembra suscitare interessa nell'attaccante brasiliano è proprio quello colchonero, ma queste dichiarazioni lasciano la porta aperta agli altri club che si sono dimostrati interessati all'attaccante verdeoro. Altre piste però al momento sembrano di difficile realizzazione. A Madrid lo aspettano a braccia aperte, la telenovela è destinata a durare ancora qualche giorno, probabile che si decida tutto negli ultimi giorni di calciomercato.