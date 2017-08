Tottenham, in arrivo Davinson Sanchez | www.fichajes.net

Meglio tardi che mai. Il Tottenham piazza il primo colpo di mercato con l’acquisto di Davinson Sanchez. Come riporta Sky Sports UK, gli Spurs hanno trovato l’accordo con l’Ajax per il trasferimento del difensore colombiano sulla base di 40 milioni di sterline, che rappresentano un record per il club inglese. Decisiva anche la volontà del giocatore, messosi di traverso per costringere i lancieri ad accordare la cessione, e del manager degli inglesi Mauricio Pochettino, il quale aveva indicato in Sanchez il profilo ideale per la difesa: schierabile sia in una linea a 3 si in una a 4, forte fisicamente ed abile con i piedi.

Dunque, dopo una sola stagione in Olanda, Davinson Sanchez è pronto per misurarsi con il calcio della Premier League: con la maglia dell’Ajax è esploso in maniera quasi sorprendente, affermandosi come uno dei punti di forza della squadra di Peter Bosz tanto in Eredivisie quanto in Europa League. Al fianco del compagno di reparto Nick Viergever, il colombiano ha collezionato 32 presenze da titolare in campionato, con il titolo di Campione d’Olanda sfumato per un solo punto a favore del Feyenoord, mentre in Europa League i gettoni totali sono 12, con il sogno di un trionfo internazionale infranto solamente nell’ultimo atto contro il Manchester United; prima di lasciare Amsterdam, Sanchez ha cominciato la stagione con la partecipazione al preliminare di Champions League con il Nizza, realizzando anche una rete nella gara di ritorno casalinga risultata poi inutile ai fini della qualificazione.

Sul ragazzo c’era da tempo l’interesse di altre big europee come Barcellona e Inter, ma alla fine l’ha spuntata il Tottenham al termine di una lunga trattativa con continui rialzi fino alla cifra record di 44 milioni di euro. Per l’Ajax, invece, altra plusvalenza storica, visto che Davinson Sanchez è stato prelevato 12 mesi dall’Atletico Nacional per una cifra vicina ai 5 milioni di euro.