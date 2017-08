Premier League - Huddersfield e Newcastle, neo-promosse a confronto

Fonte immagine: PA via Daily Mail

Dopo il convincente esordio con la vittoria per 3-0 sul campo del Crystal Palace, l'Huddersfield non ha alcuna intenzione di tirare il freno a mano, ma al contrario vuole volare ancora sulle ali dell'entusiasmo. La neo-promossa in Premier League ospita un'altra squadra risalita pochi mesi fa dall'abisso della Championship, ovvero il Newcastle di Rafa Benitez, che alla prima è crollato contro il Tottenham, ma soltanto per un'espulsione di Shelvey che ha permesso agli Spurs di giocare in superiorità numerica; fino al rosso, infatti, i Magpies avevano tenuto testa ai londinesi. La pagina della prima giornata è però soltanto un lontano ricordo per ambo le squadre, già pronte a confermarsi da una parte - e riscattarsi dall'altra, nella seconda giornata. Per la precisione oggi, alle 14.30, al John Smith's Stadium, per aprire la domenica di Premier League.

Qui Terriers

David Wagner non può ancora disporre di Hogg e Wells - con il primo che si rivedrà certamente a settembre - oltre alle riserve di difesa Cranie e Stankovic. Non ci saranno dunque particolari sorprese nell'undici, che dovrebbe essere anzi lo stesso identico che nella prima giornata ha sfavillato. L'unica punta è ovviamente Mounié dopo la doppietta a Selhurst Park, con alle sue spalle il trio formato da Palmer, Ince e Kachunga. A centrocampo, vicino a Mooy, spazio di nuovo a Billing. La retroguardia davanti a Lossl si completa con Smith e Lowe sulle corsie, Schindler e Zanka in mezzo.

Le scelte di Wagner

Qui Magpies

Molto più intricata è la situazione per Benitez, che dopo la prima giornata ha perso Lejeune e Dummett per infortunio, i quali si sono uniti a Yedlin in infermeria. Assente ovviamente anche lo squalificato Shelvey, alla prima di tre giornate da scontare dopo il rosso diretto di una settimana fa. Il 4-2-3-1 dovrebbe quindi comporsi di Elliot tra i pali, con la difesa a quattro formata da Mbemba e Lascelles come coppia centrale, Manquillo e Clark sugli esterni. Mikel Merino dovrebbe ereditare il posto di Shelvey, affiancando Hayden a centrocampo, mentre Atsu e Ritchie dovrebbero occupare gli esterni, con Ayozé Perez a dare supporto all'unica punta Gayle. Il nuovo acquisto Joselu dovrebbe partire dalla panchina.

La formazione di Benitez

Tra le due squadre ci sono i freschi precedenti dell'anno scorso, due vittorie in trasferta in due match. 1-2 dell'Huddersfield al St. James' Park, 1-3 dei Magpies al John Smith's Stadium.