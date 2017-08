Manchester City-Everton in diretta, Premier League 2017/18 LIVE (21.00)

Buonasera a tutti! Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le dirette scritte in tempo reale di VAVEL Italia! Io sono Gianluigi Sottile e vi racconterò live il monday night della seconda giornata di Premier League 2017/18: nel big match di questo turno (assieme al derby di Londra tra Tottenham e Chelsea) il Manchester City di Pep Guardiola ospita l'Everton. Calcio d'inizio previsto, sul prato dell'Etihad Stadium, per le 21.00. Arbitrerà Bobby Madley.

Veduta esterna dell'Etihad Stadium. | Fonte: twitter.com/Everton

Il momento delle due squadre

Manchester City che arriva a questo campionato dopo l'ennesima campagna acquisti faraonica: Guardiola ha deciso di rinforzare la difesa, soprattutto sugli esterni, e non ha badato a spese. 138 milioni la cifra spesa per acquistare Walker dal Tottenham, Mendy dal Monaco e Danilo dal Real Madrid. A questi vanno aggiunti gli arrivi di Bernardo Silva, Ederson e Douglas Luiz, mentre hanno salutato la banda Iheanacho, Nolito e, pochi giorni fa, Samir Nasri, ora in forza all'Antalyaspor in Turchia.

Preparazione estiva come al solito condizionata molto dalle ragioni di marketing, che hanno spinto i Citizens a volare negli Stati Uniti per la International Champions Cup: una sconfitta nel derby con lo United (2-0) e due convincenti vittorie contro Real Madrid (4-1) e Tottenham (3-0) il bilancio della spedizione. All'esordio in campionato, poi, i ragazzi di Guardiola non hanno steccato: 2-0 comunque più complicato del previsto sul campo del neo-promosso Brighton, condannato solo da una rete di Aguero dopo 70 minuti, che ha preceduto di pochissimo l'autogol di Dunk.

Minuto di raccoglimento del Manchester City, durante l'allenamento, in ricordo delle vittime dell'attentato di Barcellona. | Fonte: twitter.com/ManCity

Anche per l'Everton dal mercato estivo sono arrivate gioie ma anche tanti dolori: su tutti l'addio di Romelu Lukaku, passato al Manchester United, e quello oramai annunciato di Ross Barkley (che ancora deve trovare sistemazione), ma anche quelli di Barry e McGeady. In ingresso, invece, sono arrivati comunque tasselli importanti: il richiestissimo Davy Klaasen, dall'Ajax, nonché il super-promettente Jordan Pickford tra i pali. L'ultimo arrivato, dallo Swansea, è l'islandese Sigurdsson, acquistato per la cifra di 45 milioni di sterline. Ma, soprattutto, i fans dei Toffees hanno potuto salutare il ritorno a casa di Wayne Rooney, quindici anni dopo il suo esordio nel calcio che conta.

I blu di Liverpool sono già alla quinta gara ufficiale della stagione: oltre all'esordio in campionato, firmato proprio dal gol, di testa, di Rooney nella sfida casalinga allo Stoke, vanno contate infatti anche le tre gare di Europa League. Nel terzo turno preliminare, nonostante i carichi della preparazione atletica, la squadra di Koeman ha liquidato gli slovacchi del Ruzomberok con un doppio 1-0, mentre la pratica playoff sembra già passata in archivio dopo la gara di andata con l'Hajduk Spalato, conclusa 2-0 grazie alle reti di Keane e Gueye.

La presentazione di Sigurdsson a Goodison Park. | Fonte: twitter.com/Everton

Le ultime dal campo

Risposte positive per Pep Guardiola quelle arrivate dalla prima uscita del suo nuovo 3-5-2: una formazione solo simbolica, in cui a tutti gli effetti, esclusi i tre difensori, ai giocatori è lasciata moltissima libertà di movimento. La linea formata da Otamendi, Kompany e Stones dovrà invece garantire la stessa solidità della sfida con il Brighton per proteggere Ederson.

Davanti, il solo Fernandinho a fare da filtro in mediana, dietro alla batteria di giocatori offensivi: Walker dovrebbe essere confermato a destra, mentre Bernardo Silva sembrerebbe in vantaggio su Danilo per la mancina, con Mendy ancora out per infortunio. In mezzo, l'altro Silva, David, andrà a formare ancora una volta una delle coppie di centrocampo più temibili del campionato: quella con Kevin De Bruyne. Davanti, invece, altro tentativo per la convivenza pacifica (e si spera redditizia) tra Gabriel Jesus ed il Kun Aguero.

Sciarpata dei tifosi dei Citizens. | Fonte: twitter.com/ManCity

Dall'altra parte, Ronald Koeman sembrerebbe orientato verso il 4-3-3, che però patisce la mole di assenti: su tutti, i lungodegenti Coleman (atteso per dicembre dopo la brutta frattura della gamba), Bolasie e Funes Mori (per entrambi probabilmente il 2017 calcistico è già finito).

Nel ruolo di terzino destro, quindi, dovrebbe esserci spazio per Martina, con Baines come suo opposto e la coppia Williams-Keane a difendere il nuovo acquisto Pickford. In mezzo, le geometrie di Schneiderlin ed i muscoli di Gueye, con Davies a completare il reparto di centrocampo. Ovviamente sarà titolare, a meno di colpi di scena, anche Wayne Rooney, ma accanto a lui c'è ancora incertezza: non tanto per Davy Klaasen, anch'egli sicuro del posto, quanto per Sandro Ramirez, che in settimana ha accusato qualche problemino al tallone e potrebbe lasciare il posto a Kevin Mirallas, positivo nella partita di Europa League.

Ronald Koeman durante la rifinitura. | Fonte: twitter.com/Everton

Le probabili formazioni

Manchester City (3-5-2): Ederson; Otamendi, Kompany, Stones; Walker, David Silva, Fernandinho, De Bruyne, Bernardo Silva; Gabriel Jesus, Aguero. All. Guardiola

Everton (4-3-3): Pickford; Martina, Keane, Williams, Baines; Davies, Gueye, Schneiderlin; Klaasen, Rooney, Mirallas. All. Koeman