Carabao Cup, secondo turno - Stecca il Watford, ok Leicester, Swansea e West Brom

La Carabao Cup, ex Efl Cup, è già giunta al secondo turno, al quale hanno preso parte anche diverse compagini di Premier League. L'edizione 2017/18 ha già visto le prime sorprese: dopo il primo turno con 32 partite tra le squadre delle serie minori, soprattutto tra League One e League Two, al secondo sono subentrate dodici squadre di massima serie e svariate di Championship. Ieri sera, nel secondo round della competizione, si sono già viste sette protagoniste di Premier, con una sola vittima, il Watford di Marco Silva. A Vicarage Road, infatti, il Bristol City ha ribaltato il gol del vantaggio di Capoue andando in vantaggio 1-3, prima di subire l'inutile gol della speranza Hornet da parte di Mariappa.

Successi convincenti ed in trasferta, invece, per Swansea e Leicester: la squadra di Clement ha battuto il MK Dons in rimonta, con doppietta di Fer e reti di Abraham ed Ayew, mentre le Foxes hanno avuto vita facile nella ripresa contro lo Sheffield United, con Slimani protagonista ed autore di una doppietta. Passano anche il West Bromwich (1-3 contro l'Accrington) e il Bournemouth, rimontando e sudandosi l'1-2 contro il Birmingham. Vittorie invece interne per il Brighton, 1-0 sul Barnet, e per il Crystal Palace, che ha steso l'Ipswich con una doppietta di McArthur.

Passano il turno, con risultati interni anche rotondi, Leeds, Aston Villa e Norwich, che battono rispettivamente 5-1 il Newport con tripletta di Roofe, 4-1 di rimonta il Wigan e con lo stesso risultato e la stessa modalità il Charlton. Avanzano anche due delle retrocesse dalla Premier dello scorso anno: il Sunderland batte 2-1 in trasferta il Carlisle, il Middlesbrough supera 3-0 lo Scunthorpe, mentre l'Hull cade sul campo del Doncaster.

Tra le altre, avanzano anche Bolton, Reading, Burton, Bristol Rovers e Brentford (1-4 contro il Qpr). Di seguito tutti i risultati completi.

Questa sera, invece, tocca a West Ham, Burnley, Newcastle, Southampton e Stoke.