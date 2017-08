Liverpool - Arsenal in diretta, LIVE Premier League 2017/18 (17:00)

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Liverpool-Arsenal, match valido per la Premier League 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 17:00 - verrà fischiato dall'arbitro locale Martin Atkinson.

Diretta Liverpool-Arsenal

Fonte immagine: Bleacher Report

QUI LIVERPOOL

I Reds sono reduci dal passaggio di turno ai danni dell'Hoffenheim in Champions League, grazie ad un'importante doppia vittoria. In campionato, la squadra ha anche ottenuto la sua prima vittoria battendo per 1-0 il Crystal Palace con una prestazione non brillante ma efficace.

La squadra a disposizione di Jurgen Klopp ha saputo anche quali saranno le proprie avversarie nel girone di Champions League in settimana: il tecnico è stato però chiaro, l'obiettivo più attuale sono i 3 punti interni da ottenere oggi, per non aumentare il ritardo con la vetta della classifica.

Il tedesco dovrebbe confermare il proprio 4-3-3. In porta gioca Karius dopo la non convocazione - ancora misteriosa - di Mignolet, mentre la difesa è formata da Alexander-Arnold, Matip, Lovren e Alberto Moreno. Emre Can, accostato per diversi mesi alla Juventus, forma la mediana con Henderson e Wijnaldum, mentre in attacco c'è l'ex Roma Salah insieme a Firmino e Mané.

Live Liverpool-Arsenal

Fonte immagine: Calcio&MercatoT8

QUI ARSENAL

I Gunners, invece, non hanno avuto bisogno di alcun preliminare: giocheranno l'Europa League, direttamente a partire dalla fase a gironi. In campionato hanno invece continuato la loro maledizione sul campo dello Stoke City, perdendo di nuovo per 1-0 con rete del neo-arrivato Jesé Rodriguez.

Arsène Wenger cerca perciò riscatto prima della sosta causa nazionali, dopo la quale dovrà affrontare un girone europeo sicuramente alla portata ma complicato, giocando una partita ogni 3 giorni per quasi un mese intero. Questo non può che aumentare il valore del match, ovviamente.

Il francese dovrebbe rispondere con il suo solito 3-4-2-1. Cech è il portiere, difeso dai due adattati Monreal e Kolasinac insieme all'appena tornato Koscielny. A centrocampo, Bellerin (anche per lui si è parlato di Juve) e Chamberlain sono gli esterni, con Ramsey e Xhaka in mezzo. Ozil ed Alexis Sanchez, entrambi in scadenza di contratto, supportano Lacazette in attacco.

Diretta live Liverpool-Arsenal

Fonte immagine: Arsenal

MERCATO

Il passaggio del turno preliminare ha portato diversi soldi alla squadra oggi di casa, che cerca un altro rinforzo offensivo: si parla tanto di Julian Draxler, accostato anche al Monaco orfano di Mbappé (idea rifiutata dal tedesco), ma anche al Borussia Dortmund in Bundesliga e proprio ai londinesi avversari negli scorsi mesi, quando sembrava sicuro l'addio di Sanchez.