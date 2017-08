Liverpool, UFFICIALE: preso Oxlade-Chamberlain per 35 milioni di Sterline

Fonte immagine: Twitter @LFC

Il Liverpool piazza un altro colpo di coda e, a circa dieci ore dalla definitiva chiusura del calciomercato, ufficializza l'arrivo di Alex Oxlade-Chamberlain dall'Arsenal per una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 35 milioni di Sterline più bonus (probabilmente intorno ai cinque milioni). Il contratto firmato dal classe 1993 dovrebbe avere scadenza 2023, stando a quanto diffuso ieri.

Il giocatore si trova attualmente nel ritiro della nazionale inglese, a St. George's Park, dove ha svolto le visite mediche ieri sera e dove ha apposto la firma sul proprio contratto con i Reds, che si assicurano un giocatore perfetto per gli schemi di Klopp. Il desiderio di Chamberlain, per sua stessa ammissione, è sempre stato quello di giocare da interno di centrocampo, ruolo che ad Anfield ricoprirebbe, insieme a quello di ala nel tridente offensivo.

La questione tattica è probabilmente anche quello che ha spinto il giocatore a non accettare il Chelsea di Conte, visto che avrebbe dovuto in quel caso giocare da esterno a tutta fascia a destra, posizione coperta con l'Arsenal negli ultimi mesi.

A message to you from @Alex_OxChambo. pic.twitter.com/xZFie8P0T9 — Liverpool FC (@LFC) 31 agosto 2017

Il giocatore dovrebbe guadagnare una cifra intorno alle 120mila sterline a settimana; pochi giorni fa aveva rifiutato un'offerta di 60mila sterline maggiore dall'Arsenal. Il suo contratto con i Gunners era in scadenza nel 2018 e l'intenzione dell'ex Southampton era quella di non rinnovare. Chamberlain lascia Londra dopo sei anni e 127 presenze, con una continuità mai trovata. L'Arsenal non dovrebbe sostituirlo. E, a proposito di sostituti, l'inglese non dovrebbe essere il sostituto di Coutinho, la cui situazione è ancora in divenire, con i Reds che però non vogliono mollare.