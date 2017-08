Tottenham - UFFICIALE: colpo Aurier dal PSG. E si aspetta Llorente (foto: Getty Images)

Si chiude in bellezza il mercato del Tottenham Hotspur, con due acquisti di valore che completano il puzzle di Mauricio Pochettino. Nella giornata di ieri sera è arrivata la scossa definitiva, che aveva decisamente smosso le carte in tavola e abbattuto il muro che divideva Serge Aurier dal Totthenam. Il 24enne difensore ormai ex-PSG era stato a lungo corteggiato anche in Italia, sia dalla Juve che dall'Inter, che per un po' sembrava la principale candidata all'acquisto dell'ivoriano. Le questioni di passaporto e l'avanzamento del Tottenham hanno portato però Aurier ad optare per la Premier League. Sono 23 i milioni di sterline che finiranno nelle casse dei francesi.

Il difensore ivoriano si è già mostrato pienamente soddisfatto della trattativa che lo ha portato agli Spurs: "E' un'opportunità enorme ed eccitante in un club di altissimo livello, dove potrò dimostrare di essere un professionista dentro e fuori dal campo. Per me è un nuovo inizio e farò di tutto affinché i tifosi degli Spurs possano apprezzarmi. I tifosi sono la parte più importante di ogni club e cercherò di mostrare loro il vero Serge Aurier." Il giocatore è alla quarta casacca in carriera, dopo aver disputato tre stagioni con il Lens, due con il Tolosa e altre tre con il Paris Saint Germain, e dal 2013 è nel giro della nazionale della Costa d'Avorio, con 38 presenze e una rete.

Se con questo colpo nei pressi di White Hart Lane possono sentirsi più tranquilli sul piano difensivo, davanti gli Spurs non saranno da meno: è quasi certo ormai l'arrivo a Londra - ma non sponda Chelsea come poteva sembrare fino a qualche giorno fa - di Fernando Llorente per 12 milioni di sterline e un contratto da 2 anni con opzione per il rinnovo. La squadra di Antonio Conte è stata beffata dal Tottenham, che con l'arrivo dell'ex bianconero chiude definitivamente anche il quadro offensivo.