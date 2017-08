Colpo Tottenham: Fernando Llorente! Bony torna allo Swansea

Colpo Tottenham: Fernando Llorente

Continua l'avventura inglese di Fernando Llorente. L'attaccante classe 84 rimane in casacca bianca trasferendosi dal Galles al nord di Londra, direzione Tottenham. Lo Swansea ha accettato l'offerta di dodici milioni degli Spurs che beffa il Chelsea che, dopo Chamberlain, vede sfumare anche l'attaccante ex Juventus che così non tornerà agli ordini di Antonio Conte, già suo allenatore nell'annata dei record bianconeri.

Il giro di punte non finisce qui: sembra essere saltata la trattativa tra l'Hellas Verona e Wilfried Bony, con l'attaccante del Manchester City pronto a tornare allo Swansea, sua ex squadra che lo consacrò nel calcio che conta. Dopo un anno poco prolifico e molto sfortunato allo Stoke City, Bony sembra essere il profilo ideale per sostituire Llorente nella squadra gallese. Anche qui, saranno dodici i milioni che lo Swansea sborserà al City dopo averlo venduto agli stessi citizens per ben 35 milioni.

Cresciuto calcisticamente nell'Athletic Bilbao, Fernando Llorente è il tipico centravanti fisico che ha nel colpo di testa la sua qualità principale. Abile anche come boa, la sua fisicità gli permette di far salire la squadra mentre protegge palla. Una punta che però non pecca nemmeno in tecnica, abile nel giro e tiro veloce. Un valzer di punte che vede due attaccanti molto simili tra loro, in cerca di riscatto dopo un'annata non propriamente fortunata e prolifica e di conferma, come nel caso di Llorente.