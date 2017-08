Chelsea, trattativa lampo per Zappacosta: passaggio in dirittura

Conte voleva un rinforzo sulla fascia e lo ha ottenuto. Una trattativa lampo quella con il Torino che ha portato Zappacosta a preparare le valigie per volare a Londra, sponda Chelsea. Grazie all'ottimo lavoro dell'intermediario Alessandro Lucci, il tecnico pugliese è riuscito ad ottenere quell'esterno cercato per tutto il mercato ma arrivato soltanto a poche ore dalla fine della sessione estiva.

La trattativa è ormai conclusa, sulla base di 25 milioni più bonus che la società londinese dovrà versare nelle casse di Cairo, fresco di acquisto di Niang per 20 milioni. Al giocatore, che tra pochissimo prenderà un volo per andare a Londra con l'avvocato Pastore, un contratto di 4 anni a 2.5 milioni più bonus.L'operazione è nata nell'ultima notte di mercato: i blues hanno visto sfumare Oxlade-Chamberlain passato al Liverpool per 35 milioni, sul quale da tempo si lavorava, e proprio per questo si è subito cercato un piano b individuato in Zappacosta, che prima era tentato dal restare in granata ma che poi ha ceduto alle lusinghe dell'ex tecnico della nazionale,

Zappacosta avrà la possibilità di giocare anche in Champions in una squadra perfetta per le sue caratteristiche: bravo a proporsi ma anche a difendere, caratteristiche che hanno colpito Conte già dalla sua avventura sulla panchina dell'Italia. Al Torino rimane sulla fascia sinistra solo De Silvestri, e non è da escludere un ritorno sul mercato dei granata per trovare un sostituto.