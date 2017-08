Swansea - UFFICIALE: arriva Renato Sanches

Renato Sanches con la maglia del Bayern (calciomercato.com)

E' arrivata l'ora di ricominciare per Renato Sanches, che nonostante i corteggiamenti arrivati dall'Italia ha scelto lo Swansea per intraprendere una nuova avventura. Per il portoghese la Premier League sarà il terzo campionato disputato nella sua carriera, dopo la Primeira Liga portoghese e la Bundesliga. La squadra di Paul Clement sarà un ottimo impegno per il centrocampista campione d'Europa e l'allenatore "amico" del Bayern Monaco - che ha optato per cederlo in prestito - saprà sicuramente come trattarlo.

Il centrocampista classe '97 aveva ben impressionato nelle stagioni al Benfica, tanto da convincere il Bayern Monaco ad acquistarlo per ben 35 milioni + 45 di bonus. Il portoghese aveva mostrato sprazzi di classe, ma non era stato impiegato molto (15 presenze per lui) e non aveva mai trovato la via del gol. Ancelotti lo ha definito incedibile e probabilmente ha in mente per lui un progetto di crescita mirato, preferendogli almeno per quest'anno Rodriguez e Tolisso, ma il portoghese non vuole perdere il treno per il mondiale e ha preferito cambiare aria almeno per quest'anno. Rimane comunque in essere il contratto con i bavaresi valido fino alla stagione 2020-2021, per cui quella in Inghilterra dovrebbe restare solamente una parentesi che servirà a far crescere Sanches e a permettergli di mettere più minuti possibile nelle gambe.

Il giocatore aveva attirato in passato l'interesse di Milan e Juve in Italia, e soprattutto la squadra di Montella aveva cercato concretamente di portarlo a Milanello, individuandolo addirittura come il nuovo Edgar Davids, e non solo per il look. Il lusitano porta in campo muscoli e centimetri, ma anche incursioni e movimenti. Anche in Premier, prima dello Swansea, ci aveva provato il Liverpool di Klopp ad assicurarsi le prestazioni del gioiello portoghese, che ha scelto lo Swansea probabilmente per assicurarsi un posto da titolare in vista del mondiale.