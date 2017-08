Premier League - Liverpool, prestato Origi. Wells al Burnley, l'Everton sonda terreni per la punta

Fonte immagine: Twitter @BurnleyFC

Deadline day frenetico in giro per tutto il mondo, Premier League compresa, dove i colpi si susseguono. L'operazione più rilevante l'ha messa a segno al momento il Liverpool, ma in uscita: dopo l'acquisto di Chamberlain infatti gli Scousers hanno ceduto Divock Origi al Wolfsburg, un prestito costato 6 milioni di Sterline ai lupi che prendono a carico anche l'intero ingaggio del giocatore, che affiancherà Gomez nel reparto d'attacco a disposizione di Jonker. Per Klopp il giocatore era diventato la quarta scelta per il ruolo di prima punta dopo Firmino, Sturridge ed anche l'ultimo arrivato Solanke: se la giocherà in Germania, terzo campionato top five in cui gioca, dopo Premier e Ligue 1.

Sempre rimanendo nella città dei Beatles, da monitorare è la situazione dell'attacco dell'Everton, che si sta muovendo alla ricerca di una punta: le ultime idee portano a Michy Batshuayi e a Lucas Perez, ma per entrambi l'operazione si prospetta enormemente difficoltosa. Conte non vorrebbe privarsi del belga, avendo solo Morata come prima punta al momento oltre all'ex Marsiglia, mentre lo spagnolo dell'Arsenal preferirebbe tornare al Deportivo. Piste difficili su cui i Toffees lavoreranno.

Chi invece si è mosso con certezza è Nakhi Wells, passato dall'Huddersfield - dove era di fatto chiuso da Mounié e da Depoitre - al Burnley, per una cifra di 5 milioni di Sterline. L'attaccante è un'alternativa per caratteristiche alle torri Vokes e Wood: veloce e bravo tecnicamente. L'ufficialità è arrivata nel pomeriggio tramite i canali social.

SIGNING: Burnley Football Club is delighted to announce the signing of Nahki Wells on a three-year deal.



More to follow... pic.twitter.com/rwAtWAf9WA — Burnley FC (@BurnleyOfficial) 31 agosto 2017

Per il resto, da sottolineare le manovre in casa Stoke City, con il rinnovo quadriennale del capitano Shawcross e la cessione in prestito di Imbula - acquisto record non più di un anno e mezzo fa - al Tolosa. Prestito anche per Krul dal Newcastle al Brighton, ancora da definire, mentre in seconda divisione colpo Lasogga per il Leeds.