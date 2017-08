Mercato Premier: Sakho torna al Crystal Palace, Wague al Watford. Schelotto al Brighton

Sakho con la maglia del Crystal Palace | 90min.com

Per lui si era parlato di un possibile arrivo in Italia, Roma, Inter e Milan lo avevano cercato, ma alla fine Mamadou Sakho è tornato al Crystal Palace, squadra in cui ha giocato già nella passata stagione in prestito dal Liverpool. Stavolta il trasferimento è definitivo, dopo il no incassato dal Manchester City per Mangala, la squadra di de Boer si è catapultata sul francese dei Reds, chiudendo l'affare per 26 milioni di £. La soluzione appaga entrambe le parti, siccome ormai il francese era ai margini del progetto di Klopp, che lo aveva valutato fino a Gennaio.

I soldi della vendita per Sakho non verranno immediatamente investiti per un pallino di Klopp, il centrale olandese del Southampton Van Dijk: secondo Sky Sports, infatti, l'olandese rimarrà ai Saints dopo un'estate travagliata.

Continuano poi i movimenti fra le società dei Pozzo e il Watford, dopo aver preso l'esperto portiere greco Karnezis dall'Udinese, preleva in prestito anche Molla Waguè, difensore centrale adattabile anche come terzino destro che già nella passata stagione ha calcato i campi della Premier in prestito al Leicester City. A proposito di Leicester, il centrocampista Mendy, comprato giusto l'anno scorso per sostituire Kantè, torna da dove era venuto, ovvero a Nizza. La squadra di Balotelli e Sneijder riabbraccia il mediano, rimpolpando dunque il centrocampo, reparto che era sembrato il più in difficoltà nella doppia sfida con il Napoli.

Infine Ezequiel Schelotto riparte dal Brighton, dopo la non felicissima avventura in Portogallo con lo Sporting Lisbona, l'italo-argentino sbarca in Premier League nella neo-promossa Brighton, pronto a provare a riscattare una carriera che sembra essere compromessa dal suo arrivo all'Inter, dove il ragazzo non ha retto probabilmente l'urto con un palcoscenico del genere.