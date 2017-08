Chelsea - Drinkwater-Zappacosta in arrivo, Barkley no: ha deciso di tornare all'Everton!

Danny Drinkwater in Champions League con la maglia del Leicester. | The Sun.

Il Chelsea, dopo un'estate tormentata sul mercato, sta cercando redenzione in un deadline day clamoroso. La necessità principale di Antonio Conte, specie nell'ambito di un'annata che lo vedrà impegnato anche in Champions League, è quella di allungare la cortissima panchina a sua disposizione: per questo, è stato completato l'acquisto di un centrocampista.

Stiamo parlando di Danny Drinkwater, tuttofare del Leicester City che i Blues avevano però sondato da diverse settimane. L'inglese, nonostante le resistenze del suo club iniziali, è riuscito a spingere abbastanza per la cessione, che dovrebbe svolgersi per una cifra intorno ai 35 milioni di sterline. Il giocatore è adesso nella sede londinese, in attesa dell'ok definitivo delle Foxes per svolgere le visite mediche e poi firmare in tutta fretta (la sessione inglese chiude alle 24). Gli ex campioni d'Inghilterra stanno aspettando solo di chiudere, nei prossimi minuti, per Adrien Silva dello Sporting Lisbona, che sarà il sostituto del 27enne, il quale si approccia a riformare la coppia di centrocampo che fu delle volpi con N'Golo Kanté.

Davide Zappacosta ha ormai concluso invece le proprie visite mediche ed è sul punto di ufficializzare il proprio arrivo per 28 milioni di euro più 2 di bonus dal Torino: probabilmente si sta formulando in questi minuti il TMS, il documento che la FIFA richiede per i trasferimenti da una federazione all'altra. I granata sono sicuri di riuscire a completare tutta la documentazione in tempo, da quello che fanno filtrare.

Clamoroso, sempre nell'orbita del Chelsea, è invece il rifiuto di Ross Barkley, che era pronto al passaggio ai campioni della Premier League per 30 milioni di sterline, ma ha poi avuto un clamoroso ripensamento nel momento in cui stava per svolgere le visite mediche: adesso ha deciso di restare all'Everton, dove ripartirà la sua stagione. Un ennesimo no per Conte, che perde dunque anche un'altra possibilità offensiva.