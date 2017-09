Premier League, ufficiale la chiusura anticipata del mercato dal 2018

Fonte immagine: Sky Sports

Giornata di svolta per la Premier League e - probabilmente, a breve - per tutto il mondo calcistico europeo. I club hanno infatti votato a favore della chiusura anticipata del calciomercato estivo: il deadline day non sarà quindi più il 31 agosto come d'abitudine - o il primo settembre quando questo cade durante il weekend - ma ben prima, per la precisione il giovedì prima dell'inizio ufficiale del campionato, alle ore 17.00 locali, le 18.00 italiane.

Una svolta voluta probabilmente soprattutto dagli allenatori, con Arsène Wenger a guidare il gruppo: più volte il tecnico alsaziano si era espresso in favore di questa tesi. Chiaramente l'emendamento riguarda solo ed esclusivamente il mercato in entrata inglese e non ha ripercussioni sulle altre leghe.

La prima applicazione di questa nuova regola è in programma già dalla prossima stagione, 2018/19: il calciomercato estivo chiuderà giovedì 9 agosto, ventidue giorni in anticipo rispetto al solito.