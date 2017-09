Manchester City - Liverpool in diretta, LIVE Premier League 2017/18 (13:30)

Google Plus

NOTE: Quarta giornata della Premier League 2017/18: in campo all'Etihad Stadium ci sono Manchester City e Liverpool. Si comincia alle ore 13:30.

Liverpool: (4-3-3): Mignolet; Joe Gomez, Matip, Lovren, A. Moreno; Emre Can, Henderson, Wijnaldum; Salah, Roberto Firmino, Mané. All. Klopp

Manchester City: (4-1-4-1): Ederson; Walker, Stones, Otamendi, Mendy; Fernandinho, Bernardo Silva, De Bruyne, David Silva, Sané; Gabriel Jesus. All. Guardiola

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Manchester City-Liverpool, match valido per la quarta giornata della Premier League 2017/18, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 13:30 - verrà fischiato dall'arbitro locale Jon Moss.

Diretta Manchester City-Liverpool

Emre Can marca David Silva in questa foto dalla gara di ritorno dello scorso anno (1-1). | Mirror.

QUI LIVERPOOL

La stagione dei Reds è stata, finora, tutto sommato molto positiva. Superato lo scoglio dei preliminari di Champions League, i padroni di casa ad Anfield ha trovato una buona integrazione del neo-acquisto Mohamed Salah, arrivato dalla Roma, all'interno degli schemi di Klopp, che però non ha ancora completamente risolto i problemi in difesa.

Queste lacune non si sono notate, comunque, nello scorso matchday, quando la squadra della Merseyside ha spazzato via l'Arsenal con un rotondo 4-0. Piuttosto, per capire i propri difetti, i calciatori dovrebbero guardare allo scontro nella prima giornata contro il Watford, terminato sul risultato di 3-3.

Con Clyne e Lallana ancora infortunati e Coutinho fuori condizione, dopo aver cercato senza successo di trasferirsi al Barcellona saltando gran parte della preparazione atletica, la lista indisponibili dei rossi non conta nomi nuovi rispetto a prima della sosta per far spazio alle Nazionali.

Salah, Firmino ed Emre Can esultano insieme al marcatore Mané il parziale 2-0 all'Arsenal. | Sky Sport.

Jurgen Klopp dovrebbe confermare il suo 4-3-3, con Mignolet fra i pali. Joe Gomez è favorito rispetto ad Alexander-Arnold - che ha iniziato la stagione con un gol strepitoso nell'andata dei preliminari contro l'Hoffenheim - per completare la difesa insieme a Matip, Lovren e Moreno. A centrocampo confermati Emre Can, Henderson e Wijnaldum, così come Salah, Roberto Firmino e Mané in attacco.

Live Manchester City-Liverpool

Le scelte di Klopp

QUI MANCHESTER CITY

Un po' più complicato, invece, l'inizio dell'annata dei Citizens, che proprio qualche settimana fa si sono fermati contro la sponda blu della città che ha dato i natali ai Beatles, pareggiando per 1-1 contro l'Everton. Nello scorso matchday, il successo sul Bournemouth al 98esimo ha riscattato solo parzialmente questo stop.

Oggi, dunque, il compito degli Sky Blues sarà quello di ritornare a proporre un tiki-taka di qualità tipico delle squadre di Pep Guardiola, che intanto si prepara ad affrontare la prima giornata nei gironi di Champions League - nello stesso gruppo del Napoli - contro il Feyenoord.

Durante la partita poi vinta per 1-2 contro la Grecia con la sua nazionale belga, Vincent Kompany ha rimediato un infortunio, che lo rende al limite convocabile, ma difficilmente utilizzabile, oggi. Insieme a lui non ci sarà l'altro grande ex di giornata, Sterling, che aveva segnato due gol nelle ultime due partite: che stia tornando ai livelli della gestione di Brendan Rodgers?

Gabriel Jesus e Fernandinho festeggiano il gol dell'1-1 momentaneo contro il Bournemouth. | 365dm.com

Nel suo tipico schieramento ultra-offensivo, Pep Guardiola dovrebbe optare per un 4-1-4-1. In porta confermato il costosissimo Ederson Moraes, difeso dall'altrettanto costoso Walker, Stones, Otamendi e il più costoso di tutti, Mendy. In mediana c'è Fernandinho, davanti a lui Bernardo Silva, De Bruyne, David Silva e Sané. La punta sarà una fra il favorito Gabriel Jesus e Aguero.

Diretta live Manchester City-Liverpool

La risposta di Guardiola

PRECEDENTI

Storicamente questo confronto è Red: su 168 confronti, gli odierni ospiti hanno trionfato ben 82 volte, ma soltanto 33 volte in trasferta; in casa propria i Citizens hanno al contempo vinto 26 volte. L'anno scorso, all'Etihad il risultato finale fu 1-1; ad Anfield fu decisivo, invece, il gol di Wijnaldum.