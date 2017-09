Premier League - Lunch match 'grandi firme'. City e Liverpool, dimostrateci quanto valete

Manchester City contro Liverpool, il big match della quarta giornata di Premier League si consumerà all'Etihad Stadium. Un lunch match succulento, per palati fini. Si sfideranno due delle immediate inseguitrici del Manchester United, rullo compressore in questo inizio di stagione. Una contesa che promette spettaccolo, e tanti gol, poichè si scontrano due squadre dalle spiccate doti offensive, che annoverano all'interno delle rispettive rose calciatori d'èlite.

Il Manchester City si presenta all'importante appuntamento casalingo reduce da un buon periodo di forma, che ha permesso ai Citizens di portare a casa 7 punti nelle prime tre apparizioni nel nuovo campionato inglese. Solo l'Everton, fino ad oggi, è riuscito a non soccombere al cospetto degli Sky blues. Gli ultimi tre punti, maturati in maniera altamente fortunosa, sono stati conquistati in casa del Bournemouth soltanto al 98' minuto grazie all'acuto di Sterling, abile a trasformare in rete una conclusone sporca in area. L'ex di turno però non prenderà parte al match, poichè squalificato.

Dal canto suo, il Liverpool, raggiungerà l'Etihad con l'intenzione di dare seguito al buon inizio di stagione di cui si è reso protagonista. Ad eccezione del rocambolesco 3-3 di 'Vicarage Road', in casa del Watford, la truppa di Klopp ha finora compiuto percorso netto, superando ad Anfield Road, in campionato, Crystal Palace ed Arsenal, oltre ad aver sconfitto l'Hoffenheim nel preliminare di Champions sia all'andata che in trasferta. Dopo il roboante 4-0 rifilato ai Gunners, fatti a pezzi due settimane fa nel Merseyside, ecco un nuovo test importante per il Liverpool, contro una diretta rivale nei quartieri altissimi della Premier.

Sul fronte formazioni, il Manchester City dovrebbe essere disegnato da Pep Guardiola con il 4-2-3-1, ormai marchio di fabbrica dei Citizens. Schieramento ultra-offensivo, per 10/11 già fatto. In porta, l'ex Benfica Ederson, appena dinnanzi a lui agiranno Walker a destra, Otamendi e Stones centrali con Mendy impegnato sull'out sinistro. In mediana, spazio al rapace Fernandinho, che avrà il compito di tener ben bilanciata una squadra votata paurosamente all'attacco. In sua compagnia, ecco Bernardo Silva. Nella linea dei trequartisti, pregiata, le presenze di De Bruyne, David Silva e Sané terranno con le antenne dritte i difensori avversari, i quali non dovranno permettersi neanche un minuto di pausa dinnanzi a cotanta qualità. Tutti e tre, dietro ad uno tra Gabriel Jesus ed Aguero, con il primo favorito.

Fonte BBC Sports

A Liverpool, è d'attualità il dilemma Coutinho. Il fantasista brasiliano è ritornato ad allenarsi con la sua squadra di club, dopo aver saltato gran parte della preparazione estiva poichè intenzionato a lasciare la città dei Beatles per approdare in Catalogna, al Barcellona di Valverde. Voci, fitte, lo relegano in panchina. Convocato, la sensazione è che l'ex Inter, almeno dall'inizio, si sieda a guardare i suoi compagni giocare. Con Clyne e Lallana infortunati di lungo corso, la squadra è pressocchè fatta. Classico 4-3-3 per il tecnico teutonico Klopp, con Mignolet - un ritorno per lui dopo l'esclusione nella gara con l'Arsenal - tra i pali, e la difesa a quattro composta da Alexander-Arnold, Matip, Lovren e Moreno. La cerniera di centrocampo sarà quella vista nelle recenti apparizioni del Liverpool, con Emre Can, Henderson e Wijnaldum a far legna in mezzo, mentre il tridente, arcinoto, vedrà l'impiego di Firmino da punta centrale con le 'scheggie' Manè e Salah ai suoi lati.

Fonte: Lapresse

Probabile che a fare la gara sarà il City di Guardiola, con il suo classico 'tiki-taka'. Tanto possesso palla, che però molte volte risulta essere fine a se stesso. Importante, sarà tener d'occhio i vari Sanè, Silva e De Bruyne, che grazie alla loro tecnica ed alle abilità nei dribbling possono creare più di un grattacapo alla non perfetta difesa dei Reds. Il Liverpool, ha scovato un nuovo assetto con un tridente Mané-Salah-Firmino che ha già trovato un buon affiatamento e in contropiede ha già dimostrato di essere devastante: velocità, tecnica, gol, assist, sulla carta l'attacco del Liverpool è uno dei più pericolosi d'Inghilterra e d'Europa. Guardiola e Klopp, due modi totalmente differenti di insegnare, divulgare calcio. Il canovaccio della sfida è facilmente decifrabile, attendiamo il calcio inizio (alle ore 13:30) per capirne di più.

Queste le probabili formazioni:

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Otamendi, Mendy; Fernandinho, Bernardo Silva; De Bruyne, David Silva, Sane; Jesus.

LIVERPOOL (4-3-3): Mignolet; Alexander-Arnold, Matip, Lovren, Moreno; Henderson, Can, Wijnaldum; Mane, Firmino, Salah.