Premier League - Tottenham sul velluto al Goodison Park contro l'Everton. Finisce 0-3

Tre punti più facili del previsto per il Tottenham, che trova contro un Everton privo di grinta e iniziative al Goodison Park. Il primo tempo termina con due gol di vantaggio per gli Spurs, con le sigle di Kane ed Eriksen. L'Everton però potrebbe dire ancora la sua a fronte di un primo tempo in cui aveva cominciato bene. Il rientro in campo però è un disastro per i Tofees, che subiscono il terzo gol alla prima occasione utile degli avversari. Per gli Spurs è ancora Kane a segnare. Poi gli ospiti sfruttano la botta psicologica data all'Everton e rischiano di fare il 4-0 in quattro occasioni. La risposta dei padroni di casa arriva troppo tardi e risulta inefficace, con il punteggio che resta sullo 0-3 fino al termine del quarto minuto di recupero.

Rooney in azione durante il match | Liverpool Echo

PRIMO TEMPO

Il primo squillo è dell'Everton al sesto, bellissimo scambio a due fra Rooney e Cuco Martina, grande corsa sulla fascia di quest'ultimo e cross di prima per Sandro, che tira di prima intenzione, senza trovare però la porta. C'è anche già stata la prima ammonizione meno di un minuto fa, trattenuta di Williams su Kane che andava verso la porta. Arriva sei minuti dopo la risposta degli Spurs con un cross di Davies che trova Alli solissimo in area, ma di spalle. Il numero 20 allora la stoppa e saggiamente appoggia ad Erisken, che va al tiro di prima col collo, ma non riesce ad impensierire Pickford. Doppia occasione al quindicesimo per il Tottenham, prima il tiro di Sissoko stoppato da Williams, poi sulla ribattuta crosso di Eriksen per Kane, che però colpisce male e la butta fuori. Sigurdsson ha un'ottima occasione al ventunesimo, ma colpisce male col sinistro da fuori area e la manda alle stelle.

La sbloccano gli ospiti al 29esimo con Kane che segna da posizione quasi impossibile, defilato sulla fascia di destra, probabilmente un cross, che però diventa un tiro e soprende Pickford: vantaggio Spurs. L'Everton non riesce a dare una risposta al gol degli Spurs e il Tottenham al quaranteduesimo ne approffita e raddoppia con Eriksen, che raccoglie la respinta di Pickford sul tiro di Davies, dopo il cross di Dele Alli dalla destra. Troppo passiva però la difesa dei Toffees in questa occasione. Nell'ultimo minuto di recupero del primo tempo Kane la potrebbe chiudere, grazie ad un regalo di Keane che praticamente gliela passa di testa, il numero 10 degli Spurs però non tira benissimo e la palla esce alla sinistra di Pickford. Si va al riposto sullo 0-2 per il Tottenham, partita che non sembra poter cambiare copione.

L'esultanza degli Spurs dopo il secondo gol di Kane | Mirror

SECONDO TEMPO

Traumatico per l'Everton il rientro in campo, alla prima occasione buona al 46' il Tottenham fa 0-3 e mette una grossa ipoteca sui tre punti: cross di Davies dalla sinistra, ottima gara la sua, che trova Kane libero in area e il numero 10 da lì non sbaglia. Non basta dunque il doppio cambio operato ad inizio ripresa da parte Koeman per scuotere i suoi. Al minuto 53 il Tottenham va vicino alla chiusura definitiva della partita con l'asse Kane-Eriksen: palla morbida del primo per il secondo, che in sforbiciata impegna seriamente Pickford, ottima risposta dell'estremo difensore dei Toffees. Non passa neanche un minuto e Kane ha la palla della tripletta dopo una carambola in area, ma trova nuovamente Pickford pronto a negare il gol agli Spurs. Everton che ora sembra aver mollato totalmente la presa a favore del Tottenham.

Ancora vicinissimi al gol gli ospiti al minuto 59 con un cross di Trippier, che trova la testa di Moussa Sissoko, tiro però che finisce alto, poteva fare meglio l'ex Newcastle, ancora a secco di gol con il Tottenham. Si fa vedere in avanti al 67' l'Everton, grazie ad un errore di impostazione di Lloris che regala la palla a Gueye, il centrocampista dei Tofees va al tiro di prima, ma la pressione di Vertonghen lo disturba e non riesce ad inquadrare la porta. Lloris praticamente mai impegnato nella partita odierna. Prova ancora all'85esimo l'Everton a trovare il gol della bandiera, colpo di testa di Calvert-Lewin su angolo battuto da Baines, la deviazione aerea però non trova la porta di Lloris, spettatore non pagante della sfida. I restanti di minuti raccontano di un Everton che assedia l'area di rigore del Tottenham, ma senza trovare il guizzo giusto per regalare almeno un gol ai propri tifosi.

Brutta prestazione dei padroni di casa, che rende tutto più facile per un Tottenham che manifesta la sua superiorità sia sul piano tattico che su quello tecnico. Lloris si gode la partita dai suoi pali senza particolari preoccupazioni per quasi tutti i 90 minuti.