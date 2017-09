Manchester City: sospiro di sollievo per Ederson, sta bene

Source photo: The Sun

Sospiro di sollievo per Ederson Moares, giovane portiere del Manchester City protagonista ieri di un brutto scontro di gioco con il calciatore del Liverpool Sadio Mane, autore di una pedata in faccia all'incolpevole portiere brasiliano e subito mandato negli spogliatoi da parte del direttore di gara. Uscito malconcio, differentemente dai compagni che hanno schiantato 5-0 i Reds, il classe '93 ha oggi rassicurato tutti, confermando la botta ma non parlando di ulteriori danni derivanti dalla pedata, che gli ha fatto perdere i sensi per alcuni istanti.

Ecco infatti quanto apparso sui profili ufficiali del portiere ex Benfica: "Salve a tutti, sto bene, è stato un brutto spavento. Vittoria importante, siamo forti. Grazie a tutti per i messaggi". Subito dopo la partita, Mane ha chiesto scusa all'avversario, postando una foto del portiere e scrivendo un sentito messaggio di scuse: "Auguro a Ederson un pronto recupero. Mi spiace così tanto che sia stato colpito nella nostra collisione accidentale in campo e mi spiace che per questo non abbia potuto completare la partita. Prego perché guarisca velocemente e torni a giocare presto, perché è un giocatore di qualità altissima".