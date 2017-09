Monday night in Premier League: il West Ham per il riscatto, l'Huddersfield per confermarsi

Slaven Bilic e David Wagner, gli allenatori di West Ham ed Huddersfield Town. | Huddersfield Examiner.

Una delle più conosciute - ed in un certo senso "imitate", anche per questioni sui diritti TV - tradizioni della Premier League è quella del monday night, il posticipo serale del lunedì da cui, come al solito, si possono prendere un sacco di spunti. In questo epilogo della quarta giornata di campionato saranno West Ham ed Huddersfield Town a contendersi i tre punti, in quella che potrebbe sembrare solo una sfida di provincia ma che sarà uno snodo importante per la stagione di entrambe le squadre.

In particolare per gli Hammers, che hanno perso sempre in quest'avvio di stagione e sono il fanalino di coda della classifica. Le difficoltà tattiche di Slaven Bilic, allenatore difficilmente comprensibile da un campionato così intenso, fanno rimuginare i tifosi, specie se relazionate al calciomercato della squadra, che ha fatto arrivare giocatori del calibro del Chicharito Hernandez all'Olympic Stadium. Ed è proprio al messicano - uno dei pochi a salvarsi in questo inizio disastroso - che i tifosi chiedono di cambiare finalmente il destino di quest'annata finora molto, troppo, difficile. Le voci comunque si rincorrono e si dice che, dovesse arrivare un altro KO, la corsa del manager slavo a Londra sarà finita: staremo a vedere, ma intanto molti media hanno fatto un nome a noi conosciuto, quello di Maurizio Sarri...

La delusione del Chicharito, due gol in tre partite in questo avvio di premier - Foto Getty

Dall'altro lato c'è la sorpresa di questo avvio di stagione, con sette punti ottenuti in tre partite ma comunque tanta, tanta energia a disposizione. David Wagner è un allenatore della nuova generazione tedesca, che ha lavorato per anni a stretto contatto con Jurgen Klopp e che predica anche lui i principi del gegenpressing, abbinati ovviamente ad una qualità di base dei calciatori in sè per sè molto importante. I Terriers, al contrario dei loro odierni avversari, stanno portando sul campo quelli che sono stati i cambiamenti estivi: in particolare uno, Steve Mounié, sta impressionando per la facilità con cui trova la via del gol. Teniamo d'occhio questo profilo, oggi chiamato insieme a tutto il team ad una sfida: per la prima volta, infatti, nello scorso matchday i biancocelesti non hanno vinto. Vedremo come reagiranno, a livello mentale.

Le probabili formazioni

Bilic non avrà a disposizione Arnautovic, ancora squalificato; in lista indisponibili anche Lanzini ed Edmilson Fernandes sulla trequarti. In attacco nel 4-3-3, a supporto della punta ci saranno dunque Antonio ed Ayew, ma attenzione alla possibilità che quest'ultimo venga escluso per far spazio a Carroll in un 4-4-2. L'ex Sampdoria Obiang a ballottaggio con Declan Rice a centrocampo, mentre in difesa Reid dovrebbe riprendersi il suo posto ai danni di Collins.

La carica di Mooy - Foto The World Games

Wagner non potrà contare su Cranie, Hogg e Jon Stankovic (solo omonimo dell'ex giocatore dell'Inter). In avanti, nella linea del 4-2-3-1 alle spalle della punta, sarà perciò Van La Parra a giocarsi il posto con Palmer, mentre a centrocampo è lecito aspettarsi una conferma per Mooy e Billing: se il tecnico decidesse di far rifiatare uno dei due, ci sarebbe spazio per Danny Williams. In porta e nel pacchetto arretrato non dovrebbero esserci grosse novità rispetto a quanto visto nelle prime uscite.

West Ham (4-3-3): Hart; Zabaleta, Reid, Ogbonna, Cresswell; Kouyaté, Noble, Rice; Antonio, Hernandez, Ayew. All. Bilic

Huddersfield Town (4-2-3-1): Lossl; Smith, Scindler, Jorgensen, Lowe; Mooy, Billing; Kachunga, Ince, Van La Parra; Mounié. All. Wagner