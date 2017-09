Tegola Manchester United, Pogba out: infortunio muscolare

Fonte: Getty Images

La serata del Manchester United è stata agrodolce. In campo la squadra ha vinto nettamente, 3-0 secco al Basilea e primi tre punti incamerati in ottica passaggio del turno, ma Josè Mourinho ha sostituito Paul Pogba con Marouane Fellaini dopo pochi minuti in quanto il francese ha accusato problemi fisici di natura muscolare e non è stato in grado di proseguire la gara. Si tratterebbe di un infortunio al bicipite femorale: sicuramente il centrocampista ex Juventus salterà la partita di campionato di domenica contro l'Everton.

Sull'infortunio a Pogba si è espresso lo stesso Special One: "Non so, ma per esperienza è un problema muscolare. Se dovesse trattarsi di questo, potrebbe tornare a giocare dopo alcune settimane. Sono infortuni fastidiosi, ci vuole sempre un pò di tempo affinchè ci si possa rimettere in forma. Putroppo sono cose che capitano, sarà un'assenza pesante ma non possiamo farci nulla. Ecco perchè le rose delle squadre devono essere composto da almeno 23/24 giocatori. Noi abbiamo Herrera, Carrick, Fellaini e Matic, non ci possiamo piangere addosso". Il tecnico portoghese riconosce quindi il valore della rosa della sua squadra, ma di certo, dopo un inizio mirabolante di stagione, perdere il faro del centrocampo per un bel pò è una batosta non indifferente, considerando anche il fatto che il Manchester United è impegnato su più fronti, e dovrà affrontare, nelle prossime settimane, un vero e proprio tour de force tra Premier, Champions League e Coppa di Lega.

Il francese si sottoporrà a tutti gli accertamenti del caso in queste ore per conoscere nei dettagli l'entità del suo infortunio. Ma ciò che si teme è che il centrocampista dovrà alzare bandiera bianca almeno per tre settimane. Salterà quindi le prossime gare in programma in patria, in Premier League, oltre alla seconda sfida di Champions League, che i Red Devils giocheranno in trasferta, il 27 settembre sul campo del CSKA Mosca.