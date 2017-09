Tottenham - Si lavora per il rinnovo di Dele Alli

Dele Alli è sicuramente uno dei pezzi più pregiati del Tottenham e della Nazionale inglese. Il centrocampista classe 96' è letteralmente esploso da un anno a questa parte e adesso gli occhi dei grandi sono anche su di lui. Il Tottenham, però, non vuole privarsi di uno dei suoi gioielli ed è pronto a rinnovare il contratto del suo numero 20 con annesso adeguamento. Il protagonista di questo rinnovo sarà proprio l'ingaggio visto che gli Spurs avevano già prolungato il contratto di Dele Alli l'anno scorso, fino al 2022. Il Daily Mirror, però, fa sapere che l’entourage del ventunenne centrocampista starebbe lavorando soprattutto all’adeguamento dell’ingaggio, che arriverebbe a otto milioni l'anno.

Il centrocampista inglese arriverebbe a percepire centomila sterline settimanali, cifre che al Tottenham raggiungono solo Harry Kane e Hugo Lloris. Inoltre, sempre secondo le fonti d'oltremanica, il Tottenham potrebbe anche istituire una clausola per il giocatore visto che questa estate c'era stato un sondaggio di club importanti quali Barcellona e Manchester United. Si parla di cifre, ovviamente, superiori ai 100 milioni per un giocatore che l'anno scorso, e da centrocampista, ha realizzato 22 reti in 50 partite con la maglia della squadra allenata da Mauricio Pochettino. In questa stagione già due reti contro Newcastle e Burneley mentre in Champions l'esordio, in questa stagione, arriverà alla quarta giornata visto che Alli deve scontare ancora due giornate di squalifica, causa espulsione rimediata in Europa League l'anno scorso.

Non sono solo i club a corteggiare Dele Alli ma anche gli agenti. Infatti sia Jorge Mendes che Mino Raiola stanno provando a battagliare per il cartellino del giocatore che adesso fa gola proprio a tutti, ma l'unico che può godere del suo talento è il Tottenham, almeno per ora.