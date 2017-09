EFL Cup - Tra le non big, cade a sorpesa solo lo Stoke City

Diedhiou festeggia il primo gol contro lo Stoke. Fonte: http://www.espnfc.us

Mentre in Italia è tempo di turno infrasettmanale, in Inghilterra si gioca il terzo turno di EFL Cup, o "English Carabao Cup" secondo la nuova denominazione. Vi abbiamo raccontato separatamente le sorti di Tottenham e Liverpool, qua tutte le altre squadre impegnate nel turno eliminatorio.

Come da pronostico, il West Ham si libera di un Bolton sempre più in difficoltà grazie ad un secco 3-0 casalingo, di Ogbonna, Sakho e Masuaku le reti. Qualche problema in più invece per il Bournemouth che, in un match che sa di campionato, batte il Brighton in casa solo ai supplementari, grazie ad una rete di Joshua King al 99'. Si protrae oltre i tempi regolamentari anche il match tra Wolverhampton e Bristol Rovers, deciso in favore dei primi da una rete di Enobakhare al 98'. Espulso negli ospiti Lockyer al 120'. Un altro match che profuma di Premier League è quello tra Crystal Palace e Huddersfield, dove il Palace del neotecnico Hodgson trova la prima vittoria della stagione grazie a una rete al 13' di Sako. Sembra già finita l'accelerazione dei Terriers.

Una sola partita è decisa ai rigori ed è quella tra Burnley e Leeds United. Un finale incredibile. Sacko porta in vantaggio gli ospiti all'80', all'89' Wood pareggia per il Burnley su rigore, poi al 94' Pablo Hernandez riporta avanti l'ex squadra di Cellino su penalty, ma all'ultimo respiro Brady riesce a stabilire il 2-2 con cui si arriva alla roulette finale, decisa in favore del Leeds per 5-3. Il retrocesso Middlesbrough poi ha la meglio sull'Aston Villa. Decisiva l'espulsione al 58' di Elphick, che concede un rigore realizzato da Bamford, che poi al 67' raddoppia, stabilendo il 2-0 finale. Tutto semplice per il Norwich, che si sbarazza per 1-3 del Brentford con le reti di Vrancic (doppietta) e Murphy, inutile il gol della bandiera di Clarke. Fa il suo dovere anche lo Swansea, che batte il Reading in trasferta per 0-2 grazie alle reti di Mawson e Jordan Ayew.

A far rumore però è la caduta dello Stoke City, che in casa del Bristol City va a perdere per 2-0. Di Diedhiou e Taylor le reti che permettono al Bristol di ottenere una vittoria insperata su una squadra di Premier League, che subisce una brutta battuta d'arresto, nonostante fino ad ora un campionato dignitoso. Non si può dire nemmeno sia troppo colpa del turn over, vista la presenza tra i Potters di molti titolari come Choupo-Mouting, Zouma, Martins Indi, Fletcher e con Shaqiri e Diouf entrati nella ripresa. Questo però non basta ad evitare la figuraccia.