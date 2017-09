Premier League - Il Newcastle punta al quarto posto: ghiotta chance sul campo del Brighton

Fonte immagine: Sky Sports

Sogna in grande il Newcastle, dopo una partenza a rilento. La sesta giornata di Premier League 2017/18 vede i Magpies impegnati nell'unico posticipo domenicale del weekend - in attesa che il monday night tra West Bromwich e Arsenal chiuda il programma - sul campo di un Brighton che sembra pian piano ritrovarsi e adattarsi alla massima categoria. Sfida tra neo-promosse, sebbene sulle rive del fiume Tyne il sali-scendi sia ormai abitudine e lo status di "novellina" possa andare stretto. Lo dimostrano anche i risultati: dopo due sconfitte iniziali, tre vittorie in fila, le ultime due col sigillo di Lascelles. Nove punti che posizionano Benitez e i suoi al settimo posto, potenzialmente quarto in caso di vittoria, superando Tottenham e Liverpool. Il Brighton non ci sta, dopo la vittoria contro il West Brom è arrivato il 2-1 del Bournemouth in rimonta, ma i segnali sono positivi.

Hughton cercherà di migliorare lo score affidandosi ai suoi uomini e al suo 4-4-1-1, dopo il tentativo di difesa a tre sperimentale visto in Carabao Cup in settimana (sconfitta al supplementare per 1-0 contro il Bournemouth). Undici giocatori totalmente diversi da quelli del Vitality Stadium calcheranno oggi il terreno di gioco. Tra i pali Ryan, difesa a quattro con il rientrante Bruno a destra, Dunk e Duffy al centro, Suttner a sinistra; a centrocampo coppia centrale con Stephens e Propper, con Solly March verso la conferma a sinistra e Knockaert a destra. In avanti Pascal Gross a supportare l'unica punta Tomer Hemed. Isaiah Brown potrebbe tornare a disposizione, out sono invece Baldock, Kayal e Sidwell.

L'undici di Hughton

Squadra che vince non si cambia, dall'altra parte, per Rafa Benitez. Il tecnico spagnolo dovrebbe infatti riproporre lo stesso identico undici che ha avuto la meglio sullo Stoke City una settimana fa, effettuando anche rinunce importanti: siederanno in panchina Lejeune, Shelvey e Gayle. Per quanto riguarda invece quelli che scenderanno in campo, il 4-2-3-1 si comporrà di Elliot in porta, con davanti a lui la coppia centrale formata da capitan Lascelles e Clark, con Mbemba spostato a sinistra e Yedlin a macinare kilometri sulla destra. In mezzo la coppia formata da Hayden e Merino, con Ritchie ed Atsu ad aggirarsi sulla trequarti. Unica punta Joselu, a supportarlo Ayozé Perez. Out Mitrovic per squalifica e gli infortunati Dummett e Haidara.

Calcio d'inizio alle ore 17.00 italiane all'Amex Stadium di Brighton. Arbitro della sfida Andre Marriner.