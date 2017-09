Tottenham, Pochettino incorona il suo bomber: "Kane è come Ronaldo, uno dei migliori"

Fonte: BBC

Quello che sta vivendo Harry Kane è senza ombra di dubbio un momento d'oro. La stagione dell'attaccante inglese del Tottenham è partita a bomba, gol a raffica messi a segno sia in Premier League che in Champions. L'ultima sua 'opera d'arte' è stata la tripletta infltta a domicilio ai malcapitati ciprioti dell'Apoel Nicosia. Queste sue continue prestazioni sopra le righe gli hanno consentito di guadagnarsi l'appellativo di 'Hurricane'. Punta a vincere la classifica cannonieri in Premier, ancora una volta, oltre a cercare di togliersi qualche soddisfazione con la sua squadra di club in Europa.

Il tecnico Mauricio Pochettino se lo gode, e lo incorona davanti alla stampa: "Sono innamorato di lui, mia moglie è gelosa. Possiede ancora ampi margini di miglioramento, diventerà uno degli attaccanti più prolifici di sempre. Penso sia incredibile, ha delle qualità speciali davanti alla porta, è un killer, uno nato per fare gol. Chiunque allenatore vorrebbe allenare un calciatore del genere, perchè oltre ad essere un atleta di primissimo livello, è un ragazzo dal cuore d'oro, serio e rispettoso".

Poi, il tecnico degli Spurs lo paragona addirittura uno dei top player mondiali: "Somiglia a Cristiano Ronaldo, nelle sue movenze, per il fiuto del gol, mi ricorda l'asso portoghese. Lui, come kane, sono i migliori al mondo, e migliorerà ancora di più. Dobbiamo essere bravi a sfruttare i suoi gol, per spingerci il più in alto possibile in Premier, oltre a fare più strada possibile in Europa".