Liverpool-Manchester United in diretta, Premier League 2017/18 LIVE

Buongiorno a tutti! Ci ritroviamo come sempre su VAVEL Italia per quella che in INghilterra sta diventando una tradizione: oggi si pranza con la Premier League! Io sono Stefano Fontana e vi accompagnerò in quella che è sicuramente la partita più interessante del weekend di calcio inglese: ad Anfield, ore 13.30, si affrontano Liverpool e Manchester United! Dirige l'incontro Martin Atkinson.

Sciarpata dei tifosi del Liverpool. | Fonte: twitter.com/LFC

Il momento delle due squadre

Liverpool che arriva alla gara casalinga dopo la sosta, sperando che la pausa abbia portato tranquillità e fiducia nei giocatori. Una sola vittoria nelle ultime cinque non è abbastanza: il pari casalingo contro il Burnley e quello esterno sul campo del Newcastle, a cui si aggiunge quello di Champions a Mosca contro lo Spartak (tutti 1-1) appesantiscono il bilancio degli ultimi trenta giorni, solo parzialmente risollevato dalla vittoria firmata da Salah, Coutinho ed Henderson sul campo del Leicester alla sesta giornata. I tifosi si sono fatti sentire e non in positivo, ora tocca ai Reds rispondere.

Klopp parla ai suoi in allenamento. | Fonte: twitter.com/LFC

Musica diversa per il Manchester United: i Red Devils sono secondi in classifica alla pari con i cugini del City (condannati solo da un gol fatto in meno) ed hanno già collezionato sei sinfonie su sette partite giocate. Diciannove punti, dunque, ed una striscia aperta di sei vittorie tra tutte le competizioni (con due soli gol subiti, in coppa, e venti segnati) che pone Lukaku e compagni come una delle squadre più in forma del continente.

Le ultime dal campo

Brutte, pessime notizie per Jurgen Klopp: Sadio Mané sarà out per almeno un mese e mezzo per un problema al ginocchio. Tegola per l'allenatore tedesco, che sarà quindi costretto - per non privarsi di altri pezzi pregiati - a schierare Coutinho e Roberto Firmino, di ritorno dal Sud America dopo le gare disputate con il Brasile. Out anche i lungodegenti Clyne e Lallana.



Si va dunque verso un 4-3-3 con Salah a completare il tridente. Attenzione, però, perché se capitan Jordan Henderson è sicuro del posto in mezzo al campo, uno tra Emre Can e Wijnaldum potrebbe lasciare il posto a Sturridge per un 4-2-3-1 a chiara trazione offensiva. Dietro, Matip e Lovren saranno i titolari davanti a Mignolet, con Moreno a sinistra e Gomez in vantaggio su Alexander-Arnold per la fascia destra.

Mohamed Salah. | Fonte: twitter.com/LFC

Anche José Mourinho dovrà rinunciare a tanti elementi importanti: Carrick, Ibrahimovic e Rojo sono out da tempo, non ce la farà a recuperare ancora Paul Pogba, che in settimana è tornato in campo. Probabilmente sarà fuori dai disponibili anche Marouane Fellaini, tornato con un problema al ginocchio dalla partita con il suo Belgio. La struttura sarà verosimilmente ancora un 4-2-3-1, con Bailly a tornare titolare accanto a Phil Jones. Difende i pali De Gea, mentre Valencia prenderà la sua solita posizione di laterale destro. A sinistra, solito ballottaggio a tre Blind-Darmian-Young. Mediana di fosforo e muscoli con Ander Herrera e Nemanja Matic, mentre Martial prova ad insidiare la titolarità dei tre trequartisti: Rashford, Mkhitaryan e Mata vogliono però tenersi stretto il posto per una gara così importante. Romelu Lukaku, invece, sembra aver smaltito la contusione alla caviglia rimediata in nazionale e sarà verosimilmente il terminale offensivo.

Nemanja Matic | Fonte: twitter.com/ManUnited

Le probabili formazioni

Liverpool (4-3-3): Mignolet; Gomez, Lovren, Matip, Moreno; Can, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Coutinho. All. Klopp

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Valencia, Jones, Bailly, Darmian; Ander Herrera, Matic; Rashford, Mata, Mkhitaryan; Lukaku. All. Mourinho.