Premier League, la nona giornata si chiude con Tottenham-Liverpool

La nona giornata di Premier League si chiude con i fuochi d’artificio, perché nella splendida cornice di Wembley scendono in campo Tottenham e Liverpool.

Gli Spurs sono reduci dall’1-1 del Santiago Bernabeu contro il Real Madrid che ha sottolineato come la squadra di Mauricio Pochettino possa dire la sua in questa stagione anche in campo europeo. Per quanto riguarda il campionato, i 17 punti attuali garantiscono il terzo posto, dietro alle due di Manchester ed a -5 dalla capolista City; contro il Bournemouth settimana scorsa è arrivata la prima vittoria in Premier a Wembley, dopo la sconfitta con il Chelsea ed i pareggi con Burnley e Swansea.

La settimana internazionale ha galvanizzato anche il Liverpool: il 7-0 inflitto a domicilio al Maribor è una iniezione di fiducia, dopo che nelle prime due gare in Champions i punti erano stati solamente due; Jurgen Klopp ha però bisogno di accelerare anche in Premier, visto che nelle ultime 5 è arrivata una sola vittoria, sprofondando all’ottavo posto, a -9 dalla vetta.

Tottenham-Liverpool è una classica del calcio inglese: sono infatti 168 i precedenti fra le due contando tutte le competizioni, con i Reds in vantaggio nel bilancio con 80 vittorie, contro le 47 degli Spurs; dalla fondazione della Premier League, in 50 scontri diretti i successi del Liverpool sono 23, con 13 del Tottenham e 14 pareggi. Gli Spurs non vincono in casa contro questi avversari dal 28 novembre 2012, a White Hart Lane, quando Lennon e Bale decisero la sfida terminata 2-1 – autorete del gallese nel finale. Nelle ultime 4 giocate a Londra, il Liverpool ha raccolto due vittorie nette – 5-0 nel 2013 e 3-0 nel 2014 - e due pareggi, subendo solo un goal – 1-1 nella scorsa stagione.

Sponda Tottenham

Pochettino opererà qualche cambio rispetto alla trasferta di martedì contro il Real Madrid: tornerà a disposizione Dele Alli, che andrà in campo al fianco di Son a supporto di Kane; il modulo dovrebbe prevedere ancora la difesa a tre, con Sanchez, Dier e Alderweireld davanti a Lloris, mentre sugli esterni Trippier è favorito su Aurier e Vertonghen partirà sulla sinistra - Davies è tornato in gruppo ma difficilmente partirà dall'inizio. Nel mezzo, out sia Dembelè che Wanyama: tocca ancora a Winks fare coppia con Eriksen.

Probabile formazione (3-4-2-1):

Sponda Liverpool

Anche per Klopp qualche differenza rispetto al match di Champions League: in porta torna Mignolet, con Gomez sulla destra favorito su Alexander-Arnold e Moreno a sinistra; al centro della difesa la coppia è Matip-Lovren, mentre a centrocampo di nuovo Jordan Henderson dal primo minuto con Milner in panchina in un trio completato da Emre Can e Wijnaldum. In attacco invece nessun dubbio, con il solito tridente formato da Salah, Firmino e Coutinho.

Probabile formazione (4-3-3):