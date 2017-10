Carabao Cup - Il City accoglie il Wolverhampton

Ritorna il calcio inglese, e ritorna con la Carabao Cup. La coppa di lega che vede il Manchester City di Pep Guardiola scontrarsi contro il Wolverhampton. I Citizens infatti sono passati al turno successivo dopo una bella partita contro il West Browmich, vinta per 2-1 con doppietta di Sanè. La partita per Guardiola non dovrebbe essere un grosso ostacolo da arginare ma il tecnico spagnolo non deve abbassare la guardia, per arrivare sino alla finale è essenziale mantenere sempre la concentrazione senza sottovalutare nessuno.

Primo in Championship, il Wolverhampton, allenato da Nuno Espirito Santo (vecchia conoscenza di Valencia e Porto), non intende rendere la vita facile agli avversari. Guardiola potrebbe optare per un 4-4-2 classico, utilizzato già in passato per usufruire del turnover. Anche un 4-2-3-1 non è un'opzione da sottovalutare, considerando che Guardiola non ha delle regole fisse in campo. Si darà spazio a chi ha pochi minuti nelle gambe, come Danilo, Mangala, Toure e Bernardo Silva, senza però trascurare i giovani ragazzi del vivaio City. Anche Gundogan avrà l'opportunità di giocare. L'ex Borussia Dortmund, fermo a lungo dopo un brutto infortunio al legamento crociato, è pronto a scendere in campo molto probabilmente a fianco a Yaya Tourè.

Il Wolverhampton invece dovrebbe schierare i suoi titolari e confiderà in un Bonatini sempre più ispirato. E'ovvio che non sarà facile per le Wolves scamparla all'Etihad Stadium ma è anche vero che nel calcio mai dire mai. I precedenti sorridono al City: dal 2009 sono 6 le partite disputate in 3 anni con 5 vittorie da parte del City contro la sola dei gialloneri. I pronostici dunque sono tutti a favore del Manchester, che intende portarsi avanti in questa competizione. A Nuno serve un miracolo.