Carabao Cup - Il Chelsea supera 2-1 l'Everton - Chelsea Twitter

Buona la seconda. Antonio Conte bissa il successo del week-end e supera il turno in Coppa. Quattro reti al Watford e il tuffo al tramonto tra la folla per consolidare un rapporto nuovamente granitico. Due reti all'Everton, in evidente stato di crisi, per proseguire il cammino nella Carabao Cup. L'incontro infrasettimanale offre il giusto appiglio per mostrare un undici rivisitato, concedendo parziale riposo ad effettivi di spicco. Nel tridente d'attacco, spazio a Musonda e Batshuayi, con Willian come punto d'unione con la mediana a quattro diretta da Drinkwater. Il Chelsea apre la scatola con una zuccata difensiva. Spiovente dal lato, Rudiger va in cielo e indovina una palombella che va ad insaccarsi sul lato opposto, con Pickford battuto.

Nella ripresa, l'Everton mostra quantomeno orgoglio e si riversa nella metà campo blu. Caballero - un brivido su un disimpegno maldestro - diventa l'eroe di serata, sventa ripetute minacce, salva d'istinto sulla spizzata di Jagielka. Diventa una bolgia, territorio di Conte, indomabile ai limiti dell'area tecnica. Il fortino regge, con il tecnico italiano che spedisce sul terreno di Stamford Bridge prima Pedro e poi Morata per sfruttare gli spazi. Operazione risolta con successo. In pieno recupero, Willian orchestra palla sull'out di sinistra, duetta con Fabregas e batte col destro. La sfera accarezza il montante e si insacca. 2-0. C'è tempo per la segnatura di Calvert Lewin. Una rete che rende meno amara la sconfitta, ma che non muta l'epilogo. Vince il Chelsea, vince Conte.

Chelsea (3-4-3): Caballero; Rudiger, Christensen, Cahill (c); Zappacosta, Ampadu, Drinkwater (Fabregas 62), Kenedy; Willian, Batshuayi (Morata 85), Musonda Jr (Pedro 70).

Unused subs Eduardo, Clarke-Salter, Sterling, Scott.

Scorers Rudiger 26, Willian 90+2

Booked Rudiger 66

Everton (4-3-3): Pickford; Kenny, Williams, Jagielka (c), Baines; Davies, Baningime, McCarthy (Calvert-Lewin 64); Lennon (Lookman 73), Rooney (Niasse 81), Mirallas.

Unused subs Robles, Keane, Holgate, Sigurdsson.

Scorer Calvert-Lewin 90+4

Booked Williams 28, Davies 50, McCarthy 52, Jagielka 61

Referee Neil Swarbrick

Crowd 40,665