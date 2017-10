Carabao Cup - Impresa West Ham, Tottenham al tappeto - West Ham Twitter

Impresa di Coppa. Il West Ham, sedicesimo in Premier, ancorato ai bassifondi della classifica, sorprende il Tottenham e colora il mercoledì di calcio inglese. La squadra di Pochettino si costruisce un doppio vantaggio, ma crolla improvvisamente nella ripresa. Un calo evidente di concentrazione, fatale di fronte a un West Ham d'assalto.

Bastano 6 minuti agli Spurs per trovare la via della rete. Tocco d'esterno di Llorente a rompere l'equilibrio, scorribanda mancina e palla in buca per Sissoko, perfetto nel gestire l'uno contro uno con Adrian. Il Tottenham detiene le chiavi del confronto, e al 37 mette il secondo punto. Palla a terra, si gioca nello stretto, Dele Alli firma poi la pennellata sul palo lungo. L'estremo del West Ham, ancora una volta, non può nulla. Con una situazione piuttosto definita si va al riposo, ma è la ripresa a regalare impreviste emozioni.

Dieci minuti, corner dalla sinistra della zona d'attacco. La retroguardia di casa spazza, ma la palla finisce al limite. Conclusione verso la porta di Vorm insidiosa, il portiere si oppone, ma non riesce a spingere al largo il pallone. A.Ayew è il più lesto per il tap in. Il West Ham alza il baricentro, inizia a cullare propositi di ritorno. Al 60', si completa l'aggancio. Il Tottenham spreca sulla trequarti, capovolgimento di fronte rapido. Inizia un batti e ribatti che libera in area Lanzini, puntuale a pescare un Ayew famelico. 2-2. Undici minuti e Bilic può esplodere la sua gioia. Angolo perfetto, Ogbonna attacca il primo palo e buca Vorm per la terza volta.

Pochettino china il capo e conferma, al triplice fischio, la profonda delusione. Passo indietro pesante, dopo la scorpacciata in Premier con aggancio allo United. Serve una rapida inversione per non cadere in un baratro pericoloso, in grado di contaminare la stagione. Di contro, trampolino interessante per il West Ham, atteso dal Palace sabato.

IL TABELLINO



TOTTENHAM: VORM; DAVIES, ALDERWEIRELD, FOYTH; ROSE (ERIKSEN, MIN.81), ALLI, DIER, SISSOKO, TRIPPIER; LLORENTE (DEMBÉLÉ, MIN.72), SON (N'KOUDOU, MIN.83).

WEST HAM: ADRIÁN; KOUYATÉ, RICE, OGBONNA; CRESSWELL, FERNANDES (OBIANG, MIN.78), NOBLE, BYRAM; LANZINI (ARNAUTOVIC, MIN.88), AYEW, CARROLL.

MARCATORI: 1-0, MIN.6, SISSOKO. 2-0, MIN.37, ALLI. 2-1, MIN.55, AYEW. 2-2, MIN.60, AYEW. 2-3, MIN.71, OGBONNA.