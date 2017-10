Carabao Cup, il programma dei quarti

La coppa di lega inglese - Carabao Cup - entra nel vivo. Siamo al quinto turno, quarti di finale in gara secca in programma il 18 dicembre, con possibilità di replica in caso di parità. Le grandi del calcio d'oltremanica sono ancora presenti e questo rende il tramonto piuttosto interessante. Incrocio ricco di insidie è quello che attende il City di Guardiola, fin qui dominante in Premier, ma non certo entusiasmante con il Wolverhampton in settimana. Sulla strada di Guardiola, il Leicester, in un periodo di profondo cambiamento e chiamato a ritrovare una sua identità.

Mourinho, sotto la lente d'ingrandimento in campionato, pesante passo indietro, duella invece con il Bristol City, dopo il successo esterno sul campo dello Swansea - doppietta di Lingard. Salta l'atteso confronto tra Arsenal e Tottenham. Zoppica Wenger ma resta della partita, non si può dire lo stesso di Pochettino. Spurs avanti di due reti, ma ripresi e superati dal West Ham, che ora punta a bissare l'impresa con i gunners.

A completare il quadro, il Chelsea di Conte. Segnali di ritorno, cenni di disgelo. Sigillo col Watford, replica infrasettimanale con l'Everton. In Coppa, per approdare tra le prime quattro, deve domare il Bournemouth.

Il quadro completo dei quarti di League Cup:

Chelsea-Bournemouth

Arsenal-West Ham

Leicester City-Manchester City

Bristol City-Manchester United