Premier League - L'Arsenal ospita il disperato Swansea: vincere per acquisire tranquillità

Decima giornata di Premier League, si torna in campo con il campionato più spettacolare del mondo dopo la pausa per gli ottavi di finale di Carabao Cup. Nel blocco di partite delle 16:00 del sabato è inserita Arsenal-Swansea, coi gunners vogliosi di dare continuità ai risultati positivi e i gallesi alla ricerca di punti salvezza.

Momento positivo, appunto, per i ragazzi di Wenger: dopo la brutta ed inaspettata sconfitta esterna contro il Watford, i Gunners hanno reagito bene centrando tre vittorie in tre competizioni. 1-0 con la magia di Giroud sul campo della Stella Rossa in Europa League, 5-2 pirotecnico a Goodison Park contro un disastrato Everton, e 2-1 ai supplementari nella partita di coppa contro il Norwich: partita salvata e decisa dal giovane Edward Nketiah, subentrato a Nelson al minuto 85 e autore di una doppietta. Dopo qualche singhiozzo di troppo ad inizio stagione, è cruciale per i londinesi accumulare punti nelle sfide dove partono favoriti per poter poi giocare con più tranquillità gli scontri diretti.

Per Arsene Wenger i dubbi di formazione sono pochi: nel turno infrasettimanale quasi tutti i titolari sono rimasti a riposo, all’Emirates Stadium dovrebbe vedersi il solito 3-4-3. Out il lungodegente Santi Cazorla, così come Welbeck ed Ospina, l’alsaziano dovrebbe affidarsi a Cech tra i pali, Koscielny e Monreal nella difesa a tre. Il rientrante Mustafi si gioca il posto con Mertesacker, mentre davanti sarà solita cerniera con Ramsey e Granit Xhaka. Bellerìn e Kolasinac si confermano tornanti imprescindibili per questa squadra, mentre davanti ci sarà spazio ancora per il trio delle meraviglie: Mesut Ozil ed Alexis Sanchez a supporto di Alex Lacazette.

Situazione abbastanza diversa in casa Swansea City: il quintultimo posto pesa, con i cigni a pari punti (8) con Stoke, West Ham ed Everton dopo nove gare, e virtualmente salvi solo grazie alla differenza reti (-6). Le ultime cinque uscite tra tutte le competizioni hanno portato quattro sconfitte, con il 2-0 interno contro l’Huddersfield unico lumicino di speranza tra le battute d'arresto contro Watford, West Ham, Leicester e Manchester United in coppa di lega.

Proprio nell’ultimo turno infrasettimanale, Paul clement ha visto i suoi Swans dover fare a meno di Martin Olsson, fermato da un problema al ginocchio, che si aggiunge ai già indisponibili Bony, Renato Sanches e Bartley. Il tecnico nato a Reading starebbe dunque optando per un 3-4-3 abbastanza speculare con Nordfeldt tra i pali, una linea difensiva formata da Van Der Hoorn, Federico Fernandez e Mawson. A centrocampo, invece, Clucas occuperà la casella dell’assente Olsson come opporto di Naughton. In mezzo, Britton e Sung-Huen-Ki prenderanno posto per fare qualità ed intensità. Nel tridente, verosimile vedere Ayew e Narsingh a supporto del giovane Tammy Abraham.

I precedenti di Premier tra le due squadre parlano di un 3-3 in quanto a vittorie nelle ultime sei, con l’ultimo pari risalente al marzo 2014, 2-2 a Londra con Bony ad aprire le danze, Podolski e Giroud a ribaltare tutto e l’autogol di Flamini al novantesimo a sigillare il risultato.