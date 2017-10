Premier League - Pari-harakiri tra Crystal Palace e West Ham, cade il Watford con lo Stoke

Wilfred Zaha (24)

Tra le gare delle 16 sono due i match che non hanno visto coinvolte le big. Scontro salvezza tra Crystal Palace e West Ham per cuori forti, ma con un risultato probabilmente inutile per entrambe. Il Watford ottiene una pericolosa sconfitta in casa contro lo Stoke, ora Newcastle e Burnley potrebbero effettuare il sorpasso.

Crystal Palace - West Ham (2-2) - A Selhurst Park i padroni di casa partono forte, con Dann che sfugge alle marcature su un calcio piazzato e arriva a colpire di testa al 6', ma Hart agguanta la sfera. I ritmi non sono elevatissimi, vista la pesantezza dei punti in palio. Altra occasione, stavolta per gli Hammers, alla mezz'ora, che si traduce però in gol: apertura a sinistra per Cresswell, palla subito tornata in mezzo dove arriva coi tempi giusti il Chicharito Hernandez, che insacca a botta sicura (0-1). Negli ultimi minuti del primo tempo gli uomini di Bilic pensano di averla chiusa. Ayew parte e con due sterzate riesce ad eludere la marcatura dell'ultimo difensore, tiro poi che va a finire sotto il sette (0-2). Il primo tempo si conclude con il doppio vantaggio ospite, che sembra aver messo in ghiaccio la partita.

Alla squadra di Hodgson servono però assolutamente punti e non può permettersi di sfaldarsi. Nella ripresa dunque già al 49' i padroni di casa hanno la chance per riaprirla: Ogbonna stende in area un avversario ed è calcio di rigore. Milivojevic dal dischetto spiazza Hart (1-2). Al 57' potrebbe già arrivare un fondamentale pari, ma Zaha, dopo aver dribblato due avversari, si vede parare la conclusione da Hart. Sempre lui al 78' arriva al tiro su una palla vagante fuori area, ma l'ex estremo difensore del City risponde di nuovo presente. Zaha ha una terza occasione, al 97', per acciuffare almeno un pareggio e conquistare un punto: stavolta le cose gli vanno per il verso giusto. Percussione solitaria, entra in area, calcia e batte Hart (2-2). Un pari inutile sia per il Crystal Palace che per il West Ham, ma, per come si erano messe le cose, un punto è meglio di nulla per i padroni di casa.

Watford - Stoke City (0-1) - A Vicarage Road arriva lo Stoke City, squadra ostica, visto che fa giocare malissimo i propri avversari, ma che non trova da due mesi la vittoria. Devono stare dunque attenti gli Hornets, schierati con il classico 4-2-3-1 da Marco Silva. Come ogni partita dei Potters, i ritmi sono bassi, ma al 12' sbloccano il risultato, mettendo la strada nettamente in salita per i padroni di casa: su calcio d'angolo Shaqiri la mette direttamente sui piedi di Fletcher, il quale calcia al volo da fuori area e batte Gomes (0-1). Partita poi molto fisica, con un paio di contatti anche duri, ma nessun'altra chance per segnare. Il primo tempo finisce 0-1.

I padroni di casa devono recuperare il risultato e nella ripresa cercano di essere più aggressivi, ma far saltare le linee dello Stoke è impresa ardua. Al 53' Carrillo per poco non mette un ottimo assist per un compagno in area, ma il suo pallone viene intercettato. Al 68' Gray si libera in area e calcia subito, ma manca la precisione nella sua conclusione. Ultima chance all'81', quando Holebas mette direttamente in area un cross, trovando però solo difensori. Torna alla vittoria dunque lo Stoke, in una delle più classiche partite decise da un episodio.