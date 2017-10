Premier League - L'Huddersfield tiene un tempo: il Liverpool rialza la testa e vince 3-0

Il Liverpool vince e spera in una svolta nella stagione fino ad ora deludente: i Reds passano ad Anfield per 3-0 contro la neo-promossa Huddersfield che resta in partita fino all'intervallo, ma al rientro in campo la squadra di Klopp cambia passo e porta a casa tre punti fondamentali per rientrare nella corsa ad un posto in Europa. Sono 16 i punti in classifica per il Liverpool che aggancia il Chelsea di Conte e si riprende i 3 punti persi a Wembley sul Tottenham distante 4 punti; l'Huddersfield rimane comunque in una zona di classifica favorevole, a 12 punti e in vetta alla zona destra della graduatoria.

Per quanto riguarda il discorso formazioni, il Liverpool scende in campo con il solito 4-3-3, ma con alcune novità: al centro della difesa insieme a Matip c'è Klavan che prende il posto dell'infortunato Lovren, fermatosi durante il riscaldamento, a centrocampo spazio a Milner mentre davanti occasione dal 1' per Sturridge, con Firmino e Salah ai suoi fianchi. Wagner invece schiera il 4-2-3-1 pronto a trasformarsi in 4-5-1 in fase difensiva: l'unica punta per gli ospiti è il francese Depoitre.

La partita si apre al piccolo trotto, con i Reds in possesso mentre l'Huddersfield attende in difesa senza scomporsi. Al 16' il primo squillo da parte dei Reds con Sturridge che calcia a campanile sul cross di Milner, ma colpisce l'esterno della rete. Il Liverpool accelera e prende campo: al 27' scambiano in velocità Firmino-Salah con l'ex giallorosso che si dimostra ancora poco freddo davanti alla porta calciando addosso a Lossl. Pochi minuti dopo ancora Liverpool a far paura con Milner che controlla di petto e gira di destro in porta trovando la parata di Lossl. A sorpresa al 34', Wagner cambia in mezzo al campo sostituendo Van La Parra con Kachunga. Nessuno strappo fino al 40', con l'Huddersfield che dimostra un'ottima organizzazione difensiva in grado di rendere la vita difficile al Liverpool. I Reds hanno però l'occasione di passare in vantaggio al 42' dal dischetto: Firmino viene tirato giù in area da Smith, Salah si presenta dagli undici metri facendosi però ipnotizzare da Lossl che così tiene in equilibrio il match all'intervallo, con il palo a negare l'1-0 a Henderson avventatosi sul pallone dopo la respinta.

Tornati in campo, i Reds si rendono pericolosi e passano in vantaggio al 50': Sturridge, che si era fatto vedere poco nella prima frazione, sbuca in area e capitalizza il cross arrivato dalla sinistra per il vantaggio Liverpool. L'Huddersfield preferisce tenere le posizioni, ma le occasioni degli uomini di Klopp aumentano: al 57' Zanka allontana un pallone pericoloso in calcio d'angolo evitando il gol a porta vuota. Proprio sugli sviluppi del corner, il Liverpool raddoppia: stacca forte e alto Firmino siglando il 2-0. I Reds prendono fiducia e al 63' Lossl deve fare un miracolo sul sinistro di Salah. Girandola di cambi che portano il match al 73', quando Ince scuote l'Huddersfield con un tiro alto di poco. Non serve però a nulla questa occasione: due minuti dopo Wijnaldum fa partire un siluro che si infila sotto il sette per il gol del 3-0 che chiude la partita. L'ultima occasione è al 90' con Matip che sfiora il 4-0 mandando il pallone alto di poco con un colpo di testa.