Europa League - Le formazioni ufficiali di Celta Vigo - Manchester United

Tutto pronto al Balaidos di Vigo per l'inizio della seconda semifinale di andata dell'Europa League 2016/17. Dopo la roboante vittoria dell'Ajax, ieri, contro il Lione, il Celta padrone di casa allenato da Berizzo, prova a mettere lo sgambetto al Manchester United di José Mourinho, favorito numero uno del lotto delle semifinalisti per centrare l'obiettivo della finale di Stoccolma e, ovviamente, della vittoria finale. Quando manca poco meno di un'ora all'inizio del match, Berizzo e Mourinho hanno reso noti gli undici che daranno il via all'incontro, sciogliendo gli ultimi dubbi della vigilia. Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali.

Solito 4-3-3 per mister Berizzo, che davanti conferma Pione Sisto e Iago Aspas ai lati di John Guidetti. Wass e Hernandez le due mezzali ai lati di Radoja, mentre il quartetto difensivo è formato da Mallo e Jonny ai lati di Cabral e Roncaglia. In porta Alvarez.

Celta Vigo (4-3-3): Alvarez; Mallo, Cabral, Roncaglia, Jonny; Wass, Radoja, Hernandez; Sisto, Guidetti, Aspas. All: Berizzo.

Mourinho si affida ancora a Rashford prima punta, con Rooney che finisce in panchina. Lingard vince il ballottaggio con Martial sulla sinistra, e comporrà il terzetto di trequartisti con Pogba e Mkhitaryan davanti al duo di centrocampo formato da Herrera e Fellaini. Valencia e Darmian gli esterni, Bailly e Blind i centrali davanti a Romero che conserva il ruolo di portiere di coppa.

Manchester United (4-2-3-1): Romero; Valencia, Bailly, Blind, Darmian; Herrera, Fellaini; Lingard, Pogba, Mkhitaryan; Rashford. All: Mourinho.