Manchester United - Celta Vigo Live, semifinali Europa League 2016/17 in diretta

NOTE: Incontro valevole per il ritorno delle semifinali (andata 0-1) dell'Europa League 2016/17. Si gioca ad Old Trafford, Manchester. Inizio ore 21.05.

Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed online, della semifinale di ritorno dell'Europa League edizione 2016/17. Da Old Trafford, Andrea Bugno e la redazione calcio di Vavel Italia vi racconteranno le emozioni di Manchester United - Celta Vigo, che dopo lo 0-1 di settimana scorsa firmato Rashford al Balaidos, si affrontano nella gara di ritorno, giudice ultimo per stabilire chi tra le due contendenti volerà a Stoccolma per l'atto finale della competizione.

Si gioca al Teatro dei Sogni, ad Old Trafford, dove il Manchester United di Mourinho quest'anno non ha mai concesso nulla agli avversari in Europa League. Questo aspetto, unito ad una spiccata superiorità degli inglesi, fisica come tecnica, ed al vantaggio per 1-0 dell'andata, mettono i Red Devils in posizione decisamente e nettamente favorita per andarsi a giocare la finale in terra di Svezia, dove potrebbero conquistare l'unico titolo che manca dalla bacheca della società e tornare, finalmente, in Champions League. Di contro invece la spensieratezza del Celta Vigo, che sotto nel punteggio e nelle previsioni della vigilia, proverà a scrivere una pagina storica del club iberico. Difficile, ovviamente, ma niente è impossibile.

Veduta di Old Trafford, il Teatro dei Sogni - Foto Getty Images

Come arrivano al match le due squadre

Archiviata con l'ampissimo turnover dell'Emirates Stadium contro l'Arsenal - 2-0 netto che ha messo fine alla striscia di 25 risultati utili di fila - la parentesi Premier League e la relativa corsa al terzo e quarto posto in favore di Liverpool e Manchester City, lo United ha di fatto dichiarato apertamente intenzioni bellicose, qualora ce ne fosse stato ulteriormente il bisogno, al Celta Vigo ed alle altre due semifinaliste. L'imbattibilità interna ad Old Trafford dei Red Devils fa dormire sonni relativamente tranquilli al tecnico portoghese, spaventato e non poco nel turno precedente dall'Anderlecht, prima di risolvere la pratica ai supplementari.

Percorso ben oltre le aspettative per il Celta Vigo di mister Berizzo, che non è nuovo a situazioni del genere in questo lunghissimo cammino dell'Europa League. Infatti, anche contro lo Shakhtar Donetsk gli iberici si ritrovarono di fronte ad un'impresa da compiere in trasferta, in Ucraina, dove superarono i padroni di casa ai supplementari dopo una battaglia estenuante. Dalla loro gli spagnoli hanno sicuramente una maggiore freschezza mentale ed atletica, visto lo scarso interesse nei confronti di un campionato che li vede ben saldi a metà classifica e senza particolari velleità di alcun tipo, né di scalata alle prime posizioni, né di salvezza, anche se tutto questo, all'andata, non è bastato, con lo United che con personalità e maggiore qualità ha nettamente messo in risalto la differenza tra le due formazioni.

La concentrazione di José Mourinho - Foto MUFC

Questione di motivazioni, o di altro?

Come ha sottolineato José Mourinho nella conferenza stampa di ieri pomeriggio, entrambe le squadre scenderanno in campo, ad Old Trafford, con le medesime motivazioni di passare il turno ed ottenere il pass per la finale di Stoccolma di fine maggio. Tuttavia, ciò che può cambiare o confermare l'inerzia di questa semifinale, è la mentalità con la quale le due squadre scenderanno sul terreno di gioco: se il Manchester United non dovrà dare nulla per scontato e ripetere per sommi capi quanto visto in Spagna una settimana fa, dopo il vantaggio dell'andata, il Celta Vigo scenderà quasi certamente in campo senza particolari pressioni, liberi di testa e di gambe, andando a caccia della remuntada senza fare particolari calcoli, che hanno leggermente frenato gli istinti degli spagnoli al Balaidos sette giorni or sono.

La conferenza stampa pre gara di Wayne Rooney

Le ultime dai campi

Manchester United - Dopo l'ampissimo turnover di campionato, José Mourinho torna all'undici migliore per la gara di ritorno contro gli iberici. Bailly si riprende il posto da titolare al centro della difesa con Blind, mentre Valencia e Darmian saranno i terzini. In porta il solito Romero. In mediana l'unico dubbio di formazione, con l'intelligenza e l'esperienza di Carrick che potrebbero essere preferiti a Fellaini, anche se il belga resta in vantaggio nelle gerarchie per fisicità, assieme ad Herrera. Lingard, Pogba e Mkhitaryan a sostegno di Rashford prima punta.

La conferenza stampa della vigilia di José Mourinho

Per la rimonta Berizzo si affida al consolidato modulo, a specchio rispetto ai padroni di casa, ed al miglior tridente possibile, quello formato da Iago Aspas, John Guidetti e Pione Sisto. In mediana Wass e Radoja saranno gli alfieri ai lati di Hernandez, mentre in difesa, solito quartetto composto da Mallo, Cabral, Roncaglia - in vantaggio su Fontas- e Jonny a protezione dei pali difesi da Sergio Alvares.

Il gol di Marcus Rashford, che ha deciso la sfida del Balaidos - Foto Europa League Twitter

Le probabili formazioni

Manchester United (4-2-3-1): Romero; Valencia, Bailly, Blind, Darmian; Fellaini, Herrera; Lingard, Pogba, Mkhitaryan; Rashford. Allenatore: Josè Mourinho.



Celta Vigo (4-3-3): Sergio Alvarez; Mallo, Cabral, Roncaglia, Jonny; Radoja, Hernandez, Wass; Aspas, Guidetti, Sisto. Allenatore: Eduardo Berizzo.