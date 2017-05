Lione - Ajax in diretta, LIVE Europa League 2016/17 (0-0)

Google Plus

NOTE: Gara valida per il ritorno delle semifinali di Europa League. Risultato dell'andata: 1-4.

Buonasera da Francesco Cammuca e da tutta la redazione di Vavel Italia, benvenuti alla diretta scritta live e online di Ajax - Lione, gara di ritorno delle semifinali di Europa League.

Dopo la vittoria dei lancieri per 4-1 dell'andata, giocata sette giorni fa all'Amsterdam ArenA, ora rinominata Johan Cruyff Arena, il biglietto per Stoccolma sembra già nelle mani di Bosz, ma ancora l'ultima parola non è detta: ci sono altri 90 minuti da giocare.

In terra olandese, il 4 maggio, fu un dominio quasi totale: il Lione si dimostrò incapace di arginare gli assalti dei padroni di casa, che conclusero la gara con 17 tiri in porta all'attivo.

Protagonista di quella gara fu, su tutti, un Kasper Dolberg sempre più sotto i riflettori. Il danese firmò il gol del 2-0, dopo il vantaggio di Bertrand Traoré, che timbrò anche con la rete del 4-1 finale. Le altre marcature furono di Younes e Valbuena.

Quest'oggi la partita potrebbe riservare sorprese, perché il Lione ha dimostrato di saper attaccare le squadre poco solide, come testimoniato dal 4-2 rifilato alla Roma nei quarti di finale. La rimonta è difficile, senza dubbio, ma non impossibile.

Per Bruno Genesio c'è una buonissima notizia che riguarda il recupero totale di Alexandre Lacazette, che saltò la gara d'andata causa infortunio: l'attaccante francese, leader tecnico della squadra, dovrebbe essere titolare al centro dell'attacco.

Il resto dell'undici dovrebbe essere lo stesso: Lopes tra i pali, con davanti a lui la linea a quattro composta da Jallet, N'Koulou, Diakaby e Morel; mediana con Tousart e Gonalons, a proteggere i tre trequartisti Cornet, Tolisso e Valbuena. L'escluso dovrebbe essere Fekir.

Per l'Ajax ci sono due cambiamenti previsti, rispetto alla formazione della gara d'andata: Bosz dovrebbe recuperare i due terzini Veltman e Viergever, che dovrebbero rilevare Tete e Riedewald, i quali dovrebbero comunque giocarsi le proprie carte.

Al centro della difesa a protezione di Onana giocheranno De Ligt e Davinson Sanchez, con il centrocampo iper-offensivo composto da Klaassen, Schone e Ziyech. Davanti tridente con Traoré, Dolberg e Younes. Out Sinkgraven.

Atteggiamento comunque offensivo per i lancieri, che non si snaturano, nonostante abbiano un vantaggio da difendere: se l'andata è stata il festival del gol - a senso unico - anche stasera il tema tattico sarà tremendamente simile.

L'arbitro della contesa sarà il polacco Szymon Marciniak, 36enne, internazionale dal 2011 e tra i candidati a dirigere la finale di Champions League, insieme a Skomina e Kuipers. Lo scorso anno ha diretto la semifinale di Europa League tra Siviglia e Shakhtar.