Europa League, Lione - Ajax: le formazioni ufficiali

Una rimonta difficile, ai limiti dell'impossibile, ma soltanto ai limiti. Questo cercherà di fare il Lione in quella che potrebbe essere l'ultima notte europea della sua stagione. Al Parc OL i francesi ospitano l'Ajax, che sogna la finale di Europa League forte del 4-1 ottenuto nella gara d'andata di sette giorni fa. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida.

Lione

Bruno Genesio recupera appieno Lacazette, partito dalla panchina nel match d'andata. Il numero 10 guida l'attacco, spalleggiato dal trio composto da Valbuena, Cornet e Fekir. In mezzo i muscoli di Gonalons e Tolisso, dietro linea a quattro con Rafael e Morel larghi, Diakhaby e N'Koulou centrali. Tra i pali Lopes. Formazione decisamente offensiva.

Lione (4-2-3-1) - Lopes; Rafael, N'Koulou, Diakhaby, Morel; Tolisso, Gonalons; Cornet, Fekir, Valbuena; Lacazette. All. Genesio

Ajax

Solito schieramento iper-offensivo per Bosz, che non si snatura e conferma l'atteggiamento dell'andata, con tre trequartisti in mediana, ovvero Klaassen, Schone e Ziyech. Davanti il solito tridente con Dolberg affiancato da Traoré e Younes, in difesa coppia centrale formata da De Ligt e Davinson Sanchez, con Riedewald e Veltman sulle corsie. In porta Onana.

Ajax (4-2-3-1) - Onana; Veltman, Sanchez, De Ligt, Riedewald; Klaassen, Schone, Ziyech; Traoré, Dolberg, Younes. All. Bosz