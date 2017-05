Ajax - Man United, le formazioni ufficiali della finale di Europa League: c'è Mata, out Lingard

Fonte immagine: Twitter @ManUtd

Entrare nella storia, dalla porta principale: questo è il passo che Ajax e Manchester United vogliono compiere questa sera. La finale di Europa League, in programma alle 20.45 alla Friends Arena di Stoccolma, pone di fronte due compagini blasonate, affamate, per ragioni distinte. Gli olandesi non vincono in europa da 22 anni, dalla Champions League del 1995; gli inglesi devono riempire un buco in bacheca, non avendo mai vinto questo trofeo. Motivazioni che si intrecciano sul prato della capitale svedese, tra i ventidue in campo. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

Ajax

Peter Bosz risolve l'unico dubbio relativo ai terzini lasciando in panchina Tete: titolari sono Veltman e Riedewald. Il resto dell'undici è quello già predetto alla vigilia. Onana tra i pali, con Sanchez e De Ligt a protezione. Mediana iper-offensiva con Schone centrale, affiancato da Klaassen e Ziyech; in avanti tridente con Traoré e Younes a spalleggiare Dolberg.

Ajax (4-3-3) - Onana; Veltman, Sanchez, De Ligt, Riedewald; Klaassen, Schone, Ziyech; Traoré, Dolberg, Younes. All. Bosz

Manchester United

José Mourinho va col canonico 4-2-3-1 (leggibile anche come 4-3-3), schierando davanti a Romero, portiere di coppa, la difesa formata da Valencia e Darmian sulle corsie, con Smalling e il grande ex Blind centrali. In mezzo recupera Fellaini, che fa reparto con Ander Herrera, mentre in avanti ai lati di Pogba, trequartista designato, corrono Mkhitaryan e, a sorpresa, Mata: out Lingard. Davanti l'unica punta è Rashford.

Manchester United (4-2-3-1) - Romero; Valencia, Smalling, Blind, Darmian; Fellaini, Herrera; Mata, Pogba, Mkhitaryan; Rashford. All. Mourinho