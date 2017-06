Europa League, i sorteggi del primo turno preliminare

Europa League, i sorteggi del primo e del secondo turno preliminare

A meno di un mese di distanza dall'epilogo tra Ajax e Manchester United, che ha premiato proprio quest'ultimi, ricomincia il cammino dell'Europa League che porterà le migliori due squadre al Parc Olympique Lyonnais di Lione. Oggi a Nyon sono stati sorteggiati i primi due turni preliminare per la nuova stagione, poche le squadre importanti in gioco, spicca il Galatasaray, ed è presente l'incognita CSKA Sofia, che prenderà parte alla seconda competizione europea solo in caso di assoluzione dai procedimenti penali in cui è coinvolto il club bulgaro.

Nella prima schermata di incontri sorteggiati per il primo turno preliminare spiccano tre squadre su tutte: il Maccabi Tel-Aviv, il Levski Sofia ed il Lech Poznan. Gli israeliani se la vedranno con il Tirana, i bulgari con i montenegrini del Sutjeska, mentre il Lech Poznan, che certamente non evoca bei ricordi ai tifosi juventini, giocherà contro il Pelister.

Nella seconda schermata balza subito all'occhio il ritorno dei Rangers in una competizione europea. Lo storico club scozzese, tornato ai vertici dopo il fallimento, inizierà il suo cammino verso lo stage group affrontando i lussemburghesi del Progrès Niederkorn. Attenzione anche al Midtjylland, una delle favorite per l'accesso alla fase ai gironi, che inizierà il proprio percorso contro il Derry City. In questa slide è presente anche il Lincoln, che lo scorso anno andò vicino al miracolo eliminando il Celtic.

Stella Rossa e Slovan Bratislava sono invece le squadre più quotate presenti nella terza slide del sorteggio del primo turno preliminare di Europa League. I serbi se la vedranno contro i maltesi del Floriana, mentre gli slovacchi giocheranno contro il Pyunik, squadra armena che non dovrebbe dare problemi allo Slovan.

Nell'ultima schermata spicca lo scontro fra due squadre che hanno affrontato team italiani proprio in un turno preliminare di Europa League: Stjarnan-Shamrock Rovers. Attenzione anche all'AIK Solna che dovrebbe far un sol boccone del Kì Klasvìk.