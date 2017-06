Europa League, il sorteggio del secondo turno preliminare

Dopo la prima tranche di sorteggi riguardanti il primo turno preliminare con 50 partite sorteggiate, tra cui anche quella che sancirà ufficialmente il ritorno dei Rangers in una competizione europea dopo il fallimento di qualche stagione fa. Le partite d'andata del secondo turno preliminare si giocheranno il 13 Luglio, mentre quelle di ritorno il 26 dello stesso mese.

Nel secondo turno preliminare iniziano ad entrare in gioco squadre più conosciute nel panorama europeo e che come obiettivo hanno l'accesso alla fase a gironi. Una di queste compagini è certamente l'Astra Giurgiu, che nella competizione terminata lo scorso mese ha fatto parte del gruppo della Roma, riuscendo anche a strapparle un punto tra le mura amiche. I romeni avranno nella vincente tra Zire e Differdange il primo ostacolo verso la fase a gironi. Il Brondby sta cercando ormai da anni di ritornare in una fase finale di una coppa europea, lo scorso anno si schiantò sul Paok e quest'anno ripartirà dalla vincente ra Vaasa e Olimpija Ljubljana. Lo stesso discorso vale per l'Utrecht che torna in Europa dopo l'esperienza del 2013/2014 e dovrà battere una tra Valletta o Folgore per accedere al terzo turno preliminare.

Nel secondo turno preliminare entra in gioco anche il Galatasaray. La squadra giallorossa di Istanbul se la vedrà con l'Ostersunds, trovando l'unico sorteggio in cui il secondo team non proviene dal primo turno preliminare. Nonostante ciò, gli svedesi non dovrebbero rappresentare un problema per una squadra che vanta tra le proprie fila giocatori del calibro di Sneijder, Podolski e Bruma. Oltre ai turchi entra in gioco anche la seconda squadra scozzese della competizione, l'Aberdeen, che se la vedrà con la vincente di Ordabasy Shykment-Siroki Brijeg. Avrà un impegno facile lo Sturm Graz che dovrà battere una tra Mladost Podgorica e Gandzasar Kapan e sulla stessa falsa riga c'è anche il sorteggio del Lucerna che sfiderà il Santa Coloma, squadra di Andorra, o l'Osijek.