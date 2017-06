Europa League al via, oggi in programma il primo turno preliminare

Dopo la Champions League, partita martedì e mercoledì con la disputa del primo turno preliminare, oggi tocca alla seconda competizione continentale, ovvero l'Europa League che presenta un menù davvero molto ricco, il quale prevede la disputa di ben cinquanta partite.

La vera favola è rappresentata dai Rangers Glasgow, che cinque anni dopo il fallimento, con conseguente ripartenza dalla quarta divisione del calcio scozzese, si ripresenta ai nastri di partenza di una competizione europea. Nello splendido, affascinante, scenario di "Ibrox" scenderanno in campo i padroni di casa contro i lussemburghesi del Progrès Niederkorn, avversario non di certo irresistibile, abituati a disputare le gare interne davanti a poche migliaia di appassionati.

Potremmo aver letto squadre di cui non ne conoscevamo neanche l'esistenza, ma tra le cento compagini che scenderanno in campo, e che ci terranno compagnia per l'intero pomeriggio ed anche in serata, ci sono anche club che bazzicano spesso in Europa, con discreti risultati. C'è ad esempio lo Slovan Bratislava, impegnato in Armenia sul campo del Pyunik, oppure gli austriaci dell'Altach, che se la vedranno contro il Chikhura, squadra georgiana. Il Beitar Gerusalemme ospita gli ungheresi del Vasas, mentre il Ferencvaros, altro team magiaro, ed anch'esso risorto dalle ceneri di un fallimento, riceverà la visita dei polacchi dello Jagiellonia.

Il Levski Sofia ospita il Sutjeska, squadra del Montenegro, invece l'AIK Stoccolma, in passato avversaria del Napoli proprio in Europa League, volerà nelle piccole Far Oer, a giocare sul campo dello sconosciuto Klaksvik. Più in serata, poi, sarà la volta della Stella Rossa, che nell'infuocato Maracanà di Belgrado si scontreranno contro la piccola compagine maltese del Floriana, mentre il Lech Poznan, che rievoca brutti ricordi alla Juventus, giocherà sul campo amico contro il Pelister, team macedone.

Chiudiamo con gli impegni delle due squadre della Repubblica di San Marino. Allo Stadio Olimpico di Serravalle, il Tre Penne farà gli onori di casa ai macedoni del Rabotnicki, mentre sarà in trasferta l'impegno della Folgore Falciano, impegnata nella calda ed accogliente Malta, contro il La Valletta.

Questo il programma completo, con i relativi orari, delle partite in programma quest'oggi:

14:00 Shirak (Arm)-Gorica (Slo)

16:00 I. Pavlodar (Kaz)-Dunav Ruse (Bul)

16:45 K. Almaty (Kaz)-Atlantas (Ltu)

17:00 Partizani (Alb)-Botev Plovdiv (Bul)

17:00 Pyunik (Arm)-Slovan Bratislava (Svk)

17:00 Ventspils (Lat)-Valur (Ice)

17:20 Trencin (Svk)-Torpedo Kutaisi (Geo)

17:30 Din. Minsk (Blr)-Runavik (Fai)

17:30 Levadia (Est)-Cork City (Irl)

18:00 Chikhura (Geo)-Altach (Aut)

18:00 Dinamo Batumi (Geo)-Jagiellonia (Pol)

18:00 Shkendija (Mac)-Dacia Chisinau (Mda)

18:00 Soligorsk (Blr)-Suduva (Ltu)

18:00 VPS (Fin)-O. Ljubljana (Slo)

18:30 Kalju (Est)-B36 Torshavn (Fai)

18:30 Lyngby (Den)-Bangor City (Wal)

18:45 B. Jerusalem (Isr)-Vasas (Hun)

18:45 Ferencvaros (Hun)-Jelgava (Lat)

19:00 AEK Larnaca (Cyp)-Lincoln (Gib)

19:00 Haugesund (Nor)-Coleraine (Nir)

19:00 Levski (Bul)-Sutjeska (Mne)

19:00 Odd (Nor)-Ballymena (Nir)

19:00 UE Santa Coloma (And)-Osijek (Cro)

19:00 Zaria Balti (Mda)-Sarajevo (Bih)

19:00 Zira (Aze)-Differdange (Lux)

19:30 Fola (Lux)-Milsami (Mda)

20:00 Bala Town (Wal)-Vaduz (Lie)

20:00 Connah's Q. (Wal)-HJK (Fin)

20:00 Klaksvik (Fai)-AIK Stockholm (Swe)

20:00 M. Tel Aviv (Isr)-Tirana (Alb)

20:00 Midtjylland (Den)-Derry City (Nir)

20:00 Norrkoping (Swe)-Prishtina (Kos)

20:00 Skenderbeu (Alb)-Sant Julia (And)

20:00 Vojvodina (Srb)-Ruzomberok (Svk)

20:30 Domzale (Slo)-Flora (Est)

20:30 Mladost (Srb)-Inter Baku (Aze)

20:30 Mladost Podgorica (Mne)-Gandzasar (Arm)

20:30 Siroki Brijeg (Bih)-Ordabasy (Kaz)

20:30 Stella Rossa (Srb)-Floriana (Mlt)

20:30 Tre Penne (San)-Rabotnicki (Mac)

20:45 Crusaders (Nir)-FK Liepaja (Lat)

20:45 Lech (Pol)-Pelister (Mac)

20:45 Rangers (Sco)-Niedercorn (Lux)

20:45 St Josephs (Gib)-AEL Limassol (Cyp)

20:45 St. Johnstone (Sco)-Trakai (Ltu)

20:45 Valletta (Mlt)-Folgore (San)

20:45 Videoton (Hun)-Balzan (Mlt)

20:45 Zeljeznicar (Bih)-Zeta (Mne)

21:15 KR Reykjavik (Ice)-SJK (Fin)

21:15 Stjarnan (Ice)-Shamrock Rovers (Irl)