Europa League, i risultati degli anticipi: passa il Videoton, i Rangers eliminati!

L'esultanza dei giocatori del Progres Niedercorn

Non solo Champions. Nella giornata di ieri si sono disputate anche due gare di Europa League, e di certo non sono mancate le sorprese. Gli ungheresi del Videoton hanno rispettato il pronostico, eliminando il piccolo Balzan, club maltese. Il 2-0 dell'andata è stato sufficiente per poter gestire la gara di ritorno, nell'isola, la quale si è chiusa con uno scoppiettante 3-3.

Ciò che invece ha del clamoroso è stata la clamorosa eliminazione dei Rangers Glasgow ad opera del piccolo Progres Niedercorn. Ad 'Ibrox' gli scozzesi si imposero di misura, 1-0, ma ciò che doveva essere una formalità si è trasformata in un'atroce beffa per il glorioso team scozzese. I lussemburghesi, infatti, hanno capovolto completamente il risultato, infliggendo un mortifero 2-0 ai più quotati avversari, estromettendoli dalla competizione europea. Gioia infinita nella piccola cittadina lussemburghese di circa 5000 abitanti, mentre l'allenatore dei Rangers, Caixinha, nel post gara ha enunciato poche parole, dettate da profonda amarezza: "E' impensabile che tutto questo possa accadere". Dunque, manco il tempo di iniziare, che l'EL ci riserva la prima, grossa, sorpresa dell'anno.

Queste le gare in programma ieri (in grassetto le qualificate al secondo turno preliminare:

Balzan - Videoton 3-3 (andata 0-2);

Progres Niedercorn - Rangers 2-0 (andata 0-1);