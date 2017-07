Europa League, secondo turno preliminare: crolla il Galatasaray, ok Hajduk Spalato e Videoton

Fasi di gioco della gara Slovan Bratislava - Lyngby. Fonte foto: Sport SK

Ieri si sono giocate 32 partite valevoli per l'andata del secondo turno preliminare di Europa League. Gol ed emozioni, e non sono mancate le sorprese, come è solita regalarci la seconda competizione europea riservata alle squadre di club. Il risultato meno prevedibile è stata la sconfitta del Galatasaray in Svezia: 2-0 per l'Oestersund. I turchi sono chiamati a compiere un'impresa la settimana prossima per superare il turno. Solo 0-0 per gli olandesi dell'Utrecht a Malta contro il club de La Valletta, mentre il Lech Poznan si è fatto sorprendere in Norvegia, ed ha perso 3-2 sul campo delll'Haugesund. Blitz del Lyngby (0-1) a Bratislava contro lo Slovan, mentre hanno fatto fatica le due compagini austriache: l'Altach si è fatto bloccare sul proprio campo dai bielorussi della Dinamo Brest (1-1), ha perso addirittura lo Sturm Graz, sempre in casa, per mano del Mladost Podgorica (0-1).

Immagini della gara tra Sturm Graz e Mladost Podgorica

Il Brondby ha rispettato il pronostico ed ha liquidato 2-0 il VPS, a fatica il Norrkoping è venuto a capo dei lituani del Trakai (2-1), mentre il Domzale, nell'estremo nord, ha espugnato il campo degli islandesi del Valur (1-2) ipotecando quindi il passaggio del turno. Pareggi, tra gli altri, tra il Beitar Gerusalemme ed il Botev Plovdiv, tra Zeljeznicar ed Aik Stoccolma, e tra Gabala e Jagiellonia.

Questi nel dettaglio i risultati delle partite di ieri:

Kairat Almaty (Kaz)- Skenderbeu (Alb) 1-1

Ruzomberok (Slk)-Brann (Nor) 0-1

Nomme JK Kalju (Est)-Videoton (Ung) 0-3

Altach (Aut)-Dinamo Brest (Bie) 1-1

Liepaja (Let)-Suduva (Lit) 0-2

Vaduz (lie) -Odd (Nor) 0-1

Qabala (Aze)-Jagiellonia Bialystok (Pol) 1-1

Progres Niedercorn (Lus)-Ael Limassol (Cip) 0-1

Beitar Gerusalemme (Isr)-Botev Plovdiv (Bul) 1-1

Sturm Graz (Aut)-Mladost Podgorica (Mon) 0-1

Trencin (Slk)-Bnei Yehuda Tel Aviv (Isr) 1-1

Cork City (Irl)-Aek Larnaca (Cip) 0-1

Zeljeznicar (Bos)-Aik Solna (Sve) 0-0

Valur (Isl)-Domzale (Slo) 1-2

Maccabi Tel Aviv (Isr)-Reykjavik (Isl) 3-1

Shkendija (Mac)-Hjk (Fin) 3-1

Rabotnicki (Mac)-Dinamo Minsk (Bie) 1-1

Apollon Limassol (Cip) -Zaria (Mol) 3-0

Astra Giurgiu (Rom)-Zira (Aze) 3-1

Hajduk Spalato (Cro)-Levski Sofia (Bul) 1-0

Ferencvaros (Ung)-Midtjylland (Dan) 2-4

Osijek (Cro)-Lucerna (Svi) 2-0

Shamrock Rovers (Irl)-Mlada Boleslav (Cec) 2-3