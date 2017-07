Europa League - Terzo turno preliminare: il Craiova per il Milan

Dopo il sorteggio del terzo turno preliminare di Champions League, a Nyon è andato in scena anche quello del terzo turno preliminare di Europa League, quello dove entra in scena il Milan.

Il sorteggio vedeva i rossoneri tra le teste di serie e le squadre sorteggiato nel loro mini-gruppo non possono certamente procurare problemi alla squadra di Montella. Le trentatré sfide sorteggiate oggi a Nyon si giocheranno tutte il 27 Luglio, data dell'andata, e il 3 Agosto, data del match di ritorno. Il Milan esordirà quindi tra poco meno di due settimane affrontando il Craiova, squadra romena di recente fondazione - era il 2013 - e il cui allenatore è una vecchia conoscenza italiana, Devis Mangia. L'esordio avverrà in Romania, mentre il ritorno sarà a San Siro, dove i tifosi potranno mostrare il rinnovato sostegno al nuovo Diavolo e ai molti nuovi calciatori presi nelle ultime settimane.

In questo turno preliminare ci sono da segnalare anche gli esordi di Marsiglia, Everton, Zenit, Psv, Fenerbache e Bilbao. I baschi disputeranno la prima partita ufficiale della stagione contro la Dinamo 1948, altra squadra romena, mentre ai turchi potrebbe capitare lo Sturm Graz, certamente non la più facile possibile. Potrebbe risultare ostico anche l'esordio del Psv che dovrà vedersela con la vincente tra Osijek e Lucerna, mentre l'Everton del figliol prodigo Rooney se la vedrà contro il Ruzomberok, squadra slovacca, o il Brann, squadra norvegese e probabilmente più in forma visto il campionato già in corso. Esordio facile anche per lo Zenit di Paredes che giocherà con il Trencin o lo Bney Yehuda Tel-Aviv, mentre il Marsiglia dovrà vedersela con i belgi dell'Oostende.

Interessante il possibile accoppiamento Stella Rossa - Sparta Praga, partita che potrebbe diventare complicata sugli spalti, mentre il Friburgo potrebbe aver ottenuto un viaggio nel freddo dell'Islanda per affrontare la squadra della capitale.