Milan - Craiova diretta, LIVE Europa League 2017/2018 (20.45)

Buona giornata cari lettori di Vavel Italia! Io sono Davide Marchiol e vi racconterò LIVE Milan - Craiova, match valido per il ritorno del terzo turno preliminare di Europa League, con aggiornamenti minuto per minuto dalla partita del Meazza. Restate con noi!

Il Milan viene dalla vittoria di giovedì scorso in Romania. A segno Riccardo Rodriguez su punizione.

Anche nella gara di ritorno i rossoneri partono da favoriti e, di fronte, a un San Siro quasi tutto esaurito cercheranno una vittoria.

Capitolo formazione. Problema al dito del piede per André Silva: Cutrone favorito per una maglia da titolare, sarà affiancato da Suso e da Niang. Spazio a centrocampo per Locatelli e Conti partirà dal primo minuto.

LE PAROLE DELLA VIGILIA

Vincenzo Montella "Craiova?Non so come giocheranno. Sono molto organizzati, si difendono bene e sono veloci in avanti. Se non stai attento puoi andare in difficoltà. Non dobbiamo avere disattenzioni, dovremo giocare al 100%. Domani conta il risultato come prima cosa, servirà grande umiltà".

Mangia: "Sappiamo che sarà una partita difficile contro una squadra di altissimo livello, la volontà sarà quella di fare una partita simile, se non migliore, rispetto a quella che abbiamo fatto a Craiova, pur consci delle difficoltà. Non so se Montella farà cambi, magari due o tre: noi ci siamo stancati per la partita contro la Steaua".

I CONVOCATI

Milan

PORTIERI: Antonio Donnarumma, Gianluigi Donnarumma, Storari

DIFENSORI: Calabria, Conti, Gomez, Musacchio, Rodriguez, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo

ATTACCANTI: Borini, Cutrone, Niang, André Silva, Suso.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Kessie, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Niang.

Universitatea Craiova (4-3-1-2): Calancea; Dimitrov, Spahija, Kelic, Briceag; Rossi, Gustavo, Screciu; Bancu; Baluta, Roman. Allenatore: Devis Mangia

I PRECEDENTI, STATISTICHE E CURIOSITA'

l Milan torna in Europa dopo tre stagioni di assenza.

Il Craiova debutterà in Europa con la nuova dicitura CSU, dopo il fallimento della vecchia società.



Il Milan è imbattuto contro squadre rumene (2 vittorie e un pareggio); nella finale di Coppa dei Campioni del 1989 il Milan di Arrigo Sacchi s'impose per 4-0 sui rumeni dello Steaua Bucarest

[statistiche opta]