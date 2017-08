KF Shkendija-Milan in diretta, playoff Europa League 2017/18 LIVE (20.45)

Buonasera e benvenuti a tutti ad una nuova diretta scritta scritta in tempo reale di VAVEL Italia! Anche questo giovedì torna l'Europa League: giornata di ritorno dell'ultimo turno di qualificazione per la seconda competizione continentale per club. Il Milan, forte del 6-0 dell'andata, vola in Macedonia per affrontare di nuovo lo Shkendija. Calcio d'inizio previsto, agli ordini di Istvan Kovacs, per le 20.45 sul prato della Philip II Arena.

Rossoneri in visita alla casa di Madre Teresa a Skopje. | Fonte: twitter.com/acmilan

Il momento delle due squadre

Rossoneri che arrivano a questa trasferta carichi di entusiasmo: il Milan ha debuttato brillantemente in campionato con il Crotone, con un 3-0 che ha sigillato la quarta vittoria ufficiale consecutiva senza neanche una rete subita. Certo, le avversarie non erano esattamente armate irresistibili, ma tutti gli interpreti hanno dato il meglio di sé nei primi passi di questa stagione.

Su tutti, questo è stato l'inizio di stagione di Patrick Cutrone: fenomenale nelle amichevoli precampionato, a segno anche nella prima gara di Serie A, il talentino del vivaio rossonero ha dimostrato di poter lottare per un posto da protagonista.. Nella gara di andata, però, si sono messi in mostra Leonardo Bonucci, capitano, André Silva e Montolivo, autori di una doppietta a testa, in attesa dell'inserimento definitivo di Lucas Biglia e dell'ultimo arrivato Nikola Kalinic.

Sessione di stretching. | Fonte: twitter.com/acmilan

I macedoni (rappresentativi della minoranza albanese) hanno invece superato ben tre turni preliminari, e nonostante la batosta dell'andata stanno tenendo bene il passo anche in campionato: 2-0 ai campioni in carica del Vardar e 3-0 in trasferta allo Shkupi per conquistare la testa della Prva Liga a punteggio pieno.

Le ultime dal campo

Vincenzo Montella ha sottolineato in conferenza come nessuno a Milanello sottovaluti l'incontro, ma il margine di sei reti è davvero troppo ampio per non lasciare spazio al turnover: molti dei big non sono convocati. A casa, infatti, Donnarumma, Conti, Calhanoglu, Montolivo, Musacchio e Rodriguez, oltre agli infortunati Biglia e Bonaventura. Torna a disposizione, però, dopo uno stop di diversi mesi, Alessandro Romagnoli.

Dunque, spazio alla sperimentazione per i rossoneri: tra i pali partirà uno tra Storari e Antonio Donnarumma, mentre dovrebbe essere provata la difesa a tre con Zapata e Romagnoli accanto a capitan Bonucci. Cinque a centrocampo, con l'inedita mediana tutta azzurra pronta ad esordire: Zanellato e Locatelli fino a pochissimo tempo fa erano compagni in Primavera, mentre ora si ritrovano su un palcoscenico di tutt'altro spessore. Occasioni anche per altri visi meno conosciuti della rosa, come José Mauri, che Montella prova a rilanciare da centrocampista centrale con licenza di inserirsi. Sugli esterni, invece, dovrebbe esserci spazio per altri due italiani come Calabria e Antonelli. Davanti, primo esperimento di convivenza tra le due punte André Silva e Cutrone.

André Silva. | Fonte: twitter.com/federicocasotti

Per Qatip Osmani, invece, scelte orientate verso un 4-2-3-1 simile a quello visto a San Siro, con Zahov tra i pali, la linea a quattro formata da Bejtulai e Cuculi al centro e dai due terzini Todorovski e Celikovic. In mediana, spazio ad Alimi e Totre, mentre davanti dovrebbero essere Hasani, Radeski ed Abdurahimi a supportare il talento di Ibraimi.

Le probabili formazioni

FK Shkendija (4-2-3-1): Zahov; Todorovski, Bejtulai, Cuculi, Celikovic; Alimi, Totre; Radeski, Hasani, Abdurahimi; Ibraimi. All. Osmani

Milan (3-5-2): Storari; Zapata, Bonucci, Romagnoli; Calabria, Zanellato, Mauri, Locatelli, Antonelli; Cutrone, André Silva. All. Montella