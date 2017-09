Vitesse - Lazio in diretta, LIVE Europa League 2017/18 (21.05)

Buonasera amici lettori di Vavel Italia e benvenuti alla diretta testuale, live ed online, di Vitesse - Lazio, incontro valevole per la prima giornata della fase a gironi dell'Europa League 2017/18. In campo, in Olanda, la Lazio di Simone Inzaghi, reduce da una stagione trionfale - quella scorsa - e pronta a confermarsi anche in questa dopo un buon avvio in campionato. Biancocelesti che questa sera saranno impegnati sull'ostico terreno di gioco del GelreDome di Arnhem, dove ad attenderli c'è il Vitesse di Tim Matavz. Da Antonio Abate e dalla redazione calcio di Vavel Italia, l'augurio di una piacevole serata in nostra compagnia.

Dopo la due giorni di Champions League, che non ha affatto sorriso ai colori italiani (due sconfitte, Juve e Napoli, ed un pareggio, quello della Roma) è tempo di Europa League, con Atalanta, Milan e Lazio impegnate in giro per il Vecchio Continente. Seguiremo da vicino le gesta della squadra biancoceleste di Simone Inzaghi, impegnata sul campo non facile del Vitesse di mister Fraser. Seconda forza, ad oggi, del campionato olandese, il Vitesse ha collezionato fin qui tre vittorie ed una sola sconfitta, in casa, nelle prime quattro apparizioni stagionali nella Eredivisie.

Tim Matavz, bomber del Vitesse - Foto RadioGoal

Tutti gli occhi della difesa laziale saranno rivolti verso Tim Matavz, vecchio pallino del Napoli e proprio della Lazio nelle scorse finestre di mercato, passato anche per un breve periodo dal Genoa ma senza fortuna. Dopo un lungo errare in giro per l'Europa, il bomber sloveno è tornato in Olanda, dove è esploso con la maglia del Groningen prima e del PSV successivamente. Adesso, con quattro gol nelle prime quattro giornate, equamente distribuiti, guida la truppa di Fraser, accompagnato dal talento di Rashica, classe 1996 da tenere sott'occhio, e da Castaignos.

Olandesi che, come oramai sono soliti fare negli ultimi anni, rappresentano una vera e propria colonia del Chelsea di Antonio Conte: cinque i giocatori in prestito dai Blues, che trovano spesso in Olanda il modo giusto per mettersi in mostra e farsi le ossa prima di esplodere definitivamente altrove. Una squadra dunque sostanzialmente giovane e poco esperta, che potrebbe pagare dazio in tal senso contro una squadra comunque già solida e quadrata come quella di Simone Inzaghi.

Inzaghino che, dopo la splendida cavalcata della scorsa annata, cerca conferme anche oltre i confini azzurri. Il tecnico laziale, così come fatto ampiamente nella scorsa stagione, ruota quasi tutti i suoi interpreti a disposizione, nell'intento di far sentire tutti importanti ed avere pronti all'uso tutti i giocatori. Test probante quello di stasera per la squadra capitolina, che va costantemente a caccia della maturità e dell'esperienza necessaria per completare il processo di crescita che tutta la squadra sta intraprendendo in questi mesi. L'Europa League come banco di prova, forse ultimo, per attestarsi come realtà ben definita e non più come sorpresa.

Le parole della vigilia

"Abbiamo una buona squadra, ma spesso non rimaniamo concentrati per tutta la gara. Dobbiamo evitare brutte sorprese. Corrono il rischio di sottovalutarci, è per questo che dobbiamo dare il 120% per batterli. Sono una squadra forte, potrebbero cambiare molto rispetto al campionato, ma la loro forza non varia" ha detto Fraser ieri in conferenza stampa, dichiarando apertamente di temere la Lazio, ma di non essere affatto impaurito dalle sue potenzialità.

"Senza dubbio è bello tornare in Europa, so quello che abbiamo fatto l'anno scorso per tornarci. Vogliamo fare del nostro meglio, domani non sarà una gara semplice, incontriamo una squadra preparata, che ha fatto 3 vittorie su 4 in Olanda, solo il Feyenoord ha fatto meglio. Tra oggi e domani scioglierò gli ultimi dubbi di formazione" ha esordito Inzaghi nella serata di ieri, prima di spostare l'attenzione sul peso che darà alla competizione. "Ho già detto prima che abbiamo fatto tanti sacrifici per arrivare qui, adesso sappiamo che avremo davanti a noi 6 partite difficili e ravvicinate. Dovrò scegliere a seconda di come recuperano i calciatori, li dovrò alternare, ma come ho fatto in questi 2 anni non regalo partite in Europa a nessuno, se cambierò è perché ho fiducia in chi va in campo. Dobbiamo partire col piede giusto".

Le ultime dai campi

Fraser deve rinunciare a Serero, Ali e Kruiswijk. Motivo per il quale potrebbe cambiare volto alla sua squadra e puntare su un più ermetico 5-3-2 piuttosto che sul classico 4-3-3. Rashica dovrebbe spalleggiare Matavz, con l'ex Inter Castaignos che invece partirebbe dalla panchina. Bruns il faro a centrocampo, letale con i suoi inserimenti, accompagnato da Linssen e Foor. Dabo e Buttner i terzini con compiti di spinta e copertura, mentre al centro Van der Werff sarà spalleggiato da Kashia e Miazga. Pasveer in porta.

Tempo di turnover per Simone Inzaghi, che riproporrà lo schema con un rifinitore - Luis Alberto - alle spalle dell'unica punta che dovrebbe essere Caicedo, con Immobile out. Lukaku e Maursic gli esterni, con Parolo a guidare la mediana composta centralmente da Di Gennaro e sul fronte opposto da Murgia. Bastos e Luiz Felipe in difesa, con la sorpresa Lucas Leiva che potrebbe giocare centrale davanti a Strakosha.

Le probabili formazioni

Vitesse (5-3-2): Pasveer; Dabo, Kashia, Van der Werff, Miazga, Buttner; Bruns, Linssen, Foor; Rashica, Matavz. All. Fraser.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Bastos, Lucas Leiva, Luiz Felipe; Marusic, Parolo, Di Gennaro, Murgia, Lukaku; Luis Alberto; Caicedo. All. Inzaghi.

Il precedente con il Vitesse

Un solo precedente tra i due club e non è stato in un match ufficiale, ma in un’amichevole: allo stadio di stadio Nieuw Monnikenhuize di Arnhem, la squadra olandese si impose per 3-1. In campo anche giocatori del calibro di Phillip Cocu (autore di una doppietta) e Dennis Bergkamp da una parte, Gascoigne, Winter e Boksic dall'altra. Saldo positivo invece per la Lazio contro le truppe olandesi: 17 i match disputati con sette vittorie, cinque pareggi e altrettante sconfitte.