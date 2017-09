Europa League, le gare delle 21.05: trasferte ostiche per Zenit e Lazio. Hertha-Bilbao clou, Arsenal in casa

Google Plus

Fotomontaggio Vavel | Giorgio Dusi

Dodici gare alle 19, dodici alle 21.05: perfetta simmetria nella prima giornata di Europa League, per la fase a gironi. Dopo Atalanta e Milan, tocca anche alla Lazio muovere il primo passo del proprio cammino, in Olanda, sul campo del Vitesse. Parallelamente poco più a sud l'altra candidata al passaggio del turno, ovvero il Nizza, affronta (privo del solo Koziello, squalificato) l'insidiosa trasferta sul campo dello Zulte Waregem con la necessità di incamerare subito punti preziosi per la corsa al primo posto nel gruppo K.

Sarà testa a testa anche per per vincere il girone L, dove sono nettamente favorite lo Zenit e la Real Sociedad. I russi di Mancini vanno sul campo del Vardar, già protagonista della clamorosa eliminazione del Fenerbahce, mente a San Sebastian arriva il Rosenborg, altra squadra con uno scalpo importante come quello dell'Ajax. Difficile pensare che le due outsider si ripetano.

Ancora più complicato sarà per Zorya ed Ostersund qualificarsi nel gruppo J, dove il passaggio del turno sembra essere in mano a Hertha e Athletic Bilbao, chiamate già questa sera ad uno scontro diretto scintillante. Anche il girone H sembra piuttosto chiuso, con l'Arsenal in vantaggio su tutte ed il Colonia subito dietro, anche se i tedeschi hanno perso le prime tre gare di campionato e stasera sono ospiti dei Gunners. Stella Rossa e Bate si giocano punti preziosi al Marakana di Belgrado.

Tanto equilibrio invece nel gruppo G, quattro squadre che partono quasi alla pari: stasera il programma vede il Plzen impegnato in Romania sul campo dell'FCSB, mentre il Beer Sheva riceve il Lugano. Chiude il gruppo I, con il Marsiglia che attende il Konyaspor per iniziare la propria corsa; dall'altra parte Guimaraes-Salisburgo, con gli austriaci favoriti.

Il programma delle gare delle 21.05

Gruppo G

FCSB - Viktoria Plzen

Beer Sheva - Lugano

Gruppo H

Arsenal - Colonia

Stella Rossa - Bate Borisov

Gruppo I

Guimaraes - Salisburgo

Marsiglia - Konyaspor

Gruppo J

Hertha - Athletic

Zorya - Ostersund

Gruppo K

Vitesse - Lazio

Zulte Waregem - Nizza

Gruppo L

Vardar - Zenit

Real Sociedad - Rosenborg